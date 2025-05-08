獨家／29萬YouTuber半年「損失7位數」　斜槓舞台劇演員認了不後悔

記者黃庠棻／專訪

YouTuber、網紅Apple（到處都是瘋女人）以大方不做作又幽默的風格走紅，頻道有27萬粉絲追蹤，與G蛋布丁、泰辣一起經營如今邁入成軍第九年，她近日正式斜槓成為舞台劇演員，在接受《ETtoday星光雲》專訪時，也分享了排練的過程以及趣事。

▲「到處都是瘋女人」Apple斜槓當起舞台劇演員。（圖／記者林敬旻攝）

Apple過去曾和夥伴G蛋布丁、泰辣一起在週年活動上演出舞台劇，近期她正式斜槓擔任舞台劇演員，在音樂劇《三個不結婚的女人》中飾演二姊思彤的經紀人兼好友「夢娜」，坦言會接下這個角色的原因，其實是因為「夢娜跟我很像，只要本色出演就好」。

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▲《三個不結婚的女人》音樂劇。（圖／到處都是瘋女人Apple提供）

原來，Apple之前在粉絲活動上演過舞台劇，當時就發現自己「不會演戲」，還曾撂下狠話「之後不再演戲」，結果與夥伴G蛋布丁、泰辣聊到新年新計畫時，才鬆口「好像可以再嘗試看看」，也剛好平常沒在聽Podcast的本劇製作人聽了她許願的這一集節目，才異想天開找上她，冥冥之中與《三個不結婚的女人》結緣。





▲「到處都是瘋女人」Apple斜槓當起舞台劇演員。（圖／記者林敬旻攝）

角色夢娜是一個打造人氣YouTuber的幕後推手，正好跟Apple的工作有很多相似之處，就連講話很快速、很有條理的個性也很相似，她在收到邀約後，看完《三個不結婚的女人》的原作漫畫，想了一個禮拜就接演，她也透露這個角色是全劇最後一個選定的角色，劇團花了一年時間找，就為了完美還原角色的造型與感覺。

▲《三個不結婚的女人》音樂劇。（圖／到處都是瘋女人Apple提供）

《三個不結婚的女人》台北場日前已經演出完畢，接下來在5月8日到11日將到高雄衛武營國家藝術文化中心巡演，5月29日至6月1日於臺中國家歌劇院演出，台北場時原作漫畫家有到現場觀看，還特地到後台大讚Apple「妳演得好好，就是我想像中夢娜的樣子」，她則笑回「我沒有演啊，那就是我」，強調了角色與自己的極大相似。

▲《三個不結婚的女人》音樂劇。（圖／到處都是瘋女人Apple提供）

事實上，Apple接下《三個不結婚的女人》遇到最大的困難就是唱歌，劇組有位待過百老匯的作曲老師，寫出來的合音都像「迪士尼卡通一樣」，讓她練習起來相當崩潰，她透露自己有去上課，老師會教唱，只是舞台劇有舞台劇的唱腔，她也才接觸幾個月，需要花時間練習，坦言壓力大到失眠。

▲《三個不結婚的女人》音樂劇。（圖／到處都是瘋女人Apple提供）

而《三個不結婚的女人》卡司包含林雨宣、林品翰、宋偉恩、吳知豫、徐浩忠、康雅婷、趙逸嵐，有人是專業舞台劇演員，也有人是演戲出身的實戰派演員，Apple坦言一開始到排練場時呈現極度I的狀態，且像隻無頭蒼蠅一樣聽不懂專業術語，幸好遇到極E的趙逸嵐（小8），每次都會主動關心、給予幫助。

▲《三個不結婚的女人》音樂劇。（圖／到處都是瘋女人Apple提供）

談到與哪位藝人相處起來最有火花，Apple毫不猶豫地選擇了趙逸嵐，對方就像角色一樣是很會照顧人的大姐，她也發現小8很努力做角色功課，會抓緊時間與兩位飾演妹妹的吳知豫、康雅婷培養感情，更會揪團一起吃飯，是一個像總招又像媽媽的角色。

▲《三個不結婚的女人》音樂劇。（圖／到處都是瘋女人Apple提供）

後來，趙逸嵐還成為了Apple的表演老師，當她對於演戲相當迷惘時，忍不住開口向對方請教，這時小8會用自己的方式演一次給她看，並說道「還是妳要這樣演看看」，讓她相當感激結交了一位好戰友，私下兩人也成為好友。

▲「到處都是瘋女人」Apple斜槓當起舞台劇演員。（圖／記者林敬旻攝）

走入劇場後，Apple對於舞台劇演員這個職業有了深刻的認識，發現有很多演員都需要一次軋2、3部戲，或是做兼職才能維持生計，像是演出二姊的吳知豫私底下還是個英語家教，台北場最後一場演完後，對方還要趕著去教課，讓她坦言相當佩服。

▲「到處都是瘋女人」Apple斜槓當起舞台劇演員。（圖／記者林敬旻攝）

對此，Apple還透露劇場一般排練時，會給排練費，但是收入很低，比較像是車馬費，根本無法維持生計，因此未來她在現實層面上，不太可能完全轉職變成舞台劇演員，她透露「這一次演完之後，有很多人問還要不要繼續演」，她想了一下回道「雖然很有成就感，但幾個月下來會覺得不行。」

▲「到處都是瘋女人」Apple斜槓當起舞台劇演員。（圖／記者林敬旻攝）

其實Apple除了YouTuber、KOL身份之外，還是個服飾店老闆，工作室目前有4個正職員工，這也是她無法持續擔任舞台劇演員的主因，直呼「我還有員工要養」，為了演出《三個不結婚的女人》音樂劇，她已經好幾個月沒有出國帶貨，要等該戲6月演完才能出國。

▲「到處都是瘋女人」Apple斜槓當起舞台劇演員。（圖／記者林敬旻攝）

演出《三個不結婚的女人》的期間，Apple因為體力問題推到了不少拍片的工作，加上沒有出過帶貨，服飾店沒有新款推出，算一算半年就損失了7位數、百萬收入，但她並不後悔，直呼「我重新找到自己想做的事」，更發現自己對「做戲」很有興趣，未來不排除「做做看自己的戲」。

明年，Apple與G蛋布丁、泰辣將一起迎來「到處都是瘋女人」的十週年，透露三人會舉辦一場大型的活動，會有歌曲、互動環節。