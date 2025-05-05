陳奕迅首度日本開唱！　「驚遇4.1級地震」吐真實心聲

▲陳奕迅首度到日本東京開唱。（圖／環球音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

陳奕迅3日首度在日本東京橫濱舉行演唱會，隔日日本卻發生4.1級地震，他表示：「我一點也沒感覺到震動，就像我的演唱會Fear and Dream主題一樣啦，不要過份over thinking，未發生，別當真！所以從來沒有擔心過，反而看到新聞日本百日咳很厲害，所以我這次來到東京也很少外出，小心保護自己，免得影響演出，完成演出後便放下心頭大石，今天終於可以和家人外出吃拉麵！」

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▲▼陳奕迅演唱多首經典歌。（圖／環球音樂提供）



而這次演出他心情五味雜陳，為他設計Fear And Dreams舞台服裝的日本設計師瀨尾英樹（Hideki Seo），於去年因病離世，作為巴黎傳奇品牌ALAIA首席弟子，瀨尾2019年起為他的巡演設計服裝，後來因病情惡化，一次都未能到演唱會現場親睹作品亮相。

今年他希望演唱會可以換上新服裝，瀨尾太太特地再邀請丈夫生前的團隊，用瀨尾上次的設計的元素，為他訂製新的舞台服裝，陳奕迅感動表示：「非常感謝瀨尾英樹先生對我的支持，他的太太今晚帶同自己及瀨尾的父母到場支持，並且帶著瀨尾的照片坐於席上觀看，她告訴我，瀨尾看到了！我們非常開心。」

為了首次日本演出，他特別在安可規劃「東瀛情懷歌單」，重新詮釋玉置浩二經典《Mr. Lonely X 愈想愈無謂》的雙語版本，更驚喜獻唱1995年於日本錄製的出道代表作《遊離份子》，他舞台上分享：「這首歌與日本關係很深，當年華星唱片特邀請作曲家 浦田博信為新秀冠軍作曲，所以我有幸唱到他的作品，歌曲更是由Chage & Aska的編曲家為我編曲，我人生第一次到日本，第一次於東京目黑區錄音、六本木拍攝MV，MV是郭啟華執導及親自拍攝，第一次吃到日本壽司也是這一年，郭啟華還笑我，『下？你第一次吃壽司？』非常多美好回憶。」

而歌迷不斷呼喚他能到香港啟德收官，陳奕迅則幽默回應：「晚點再說吧，我從來也不是那種第一時間更新手機型號的人，什麼時候換？哈哈，總會有一天換新型號的。」

