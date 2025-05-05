小孟老師／5月5日星座運勢　天蠍送驚喜禮物示愛

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：掌控處理局面
感情：充滿戀愛氛圍
財運：工餘自行創業
幸運色：金雀花黃
貴人：金牛
小人：射手
工作：補充專業知識
感情：感情進展甜蜜
財運：節省開支聚財
幸運色：深棕色
貴人：處女
小人：牡羊
工作：壓力重擔減少
感情：表達曖昧之情
財運：開源節流有效
幸運色：米紅色
貴人：魔羯
小人：金牛
【土象星座】
工作：有利出差旅行
感情：兩人漸漸曖昧
財運：忙碌賺取投資
幸運色：土棕褐色
貴人：天蠍
小人：獅子
工作：減化工作流程
感情：細節關心體貼
財運：儲蓄穩健成長
幸運色：苔蘚灰色
貴人：射手
小人：雙子
工作：耐力佳好脾氣
感情：兩人一見如故
財運：投資穩當獲利
幸運色：黑褐色
貴人：獅子
小人：天秤
【水象星座】
工作：善合作不藏私
感情：細心呵護溫馨
財運：外快有利可圖
幸運色：松鼠灰色
貴人：牡羊
小人：處女
工作：努力達成目標
感情：準備驚喜禮物
財運：資金合理分配
幸運色：硫磺色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
工作：做事積極熱情
感情：兩人甜蜜約會
財運：物美價廉好物
幸運色：米綠色
貴人：水瓶
小人：雙魚
【火象星座】
工作：貴人出面幫忙
感情：細節關心體貼
財運：資金穩定成長
幸運色：火焰紅色
貴人：天秤
小人：水瓶
工作：成為領導幹部
感情：甘願為愛奉獻
財運：財務問題解決
幸運色：油布灰色
貴人：雙魚
小人：天蠍
工作：逆轉負面形象
感情：細節暖人心房
財運：省錢方式奏效
幸運色：石灰色
貴人：雙子
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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