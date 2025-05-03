黃小琥霸氣開嗆前任：等你們來找我　揭台男不敢追她原因

記者蔡琛儀／台北報導

黃小琥將推出闊別七年的大型個唱，首度開箱北、高流，更於日前霸氣加開台中站，日前她應邀上《只能喝酒的圖書館》網路節目，展開了一場深入對談，節目中她侃侃而談，提到生命中過往的「前任」、「渣男」們，她霸氣說：「我就等著你們回來找我！」表示自己早已走出來，現在充滿正能量，「只有自己能好好愛自己。」

▲黃小琥如今看開多很多事。（圖／大大娛樂提供）

黃小琥在節目中分享了成長於高雄鹽埕區的故事，從早年賣早點的家庭到酒店駐唱，她目睹了許多人生百態。當聊到七年前因感情與經紀人雙重打擊的低谷期，她坦言曾陷入恐慌、憂鬱，但疫情反而給了她調整的空間，這段沉澱期讓她從YouTube看到自己過去的表演，赫然發現「原來我這麼厲害」，重新肯定自己的才華與價值。

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黃小琥談及人生領悟時表示，年輕時總是為他人而活，照顧別人的情緒，但現在她學會了真正愛自己，「只有我可以愛我自己，所以要好好愛自己」。對於感情，她從「有情才有用」轉變為「有用才有情」，坦言對愛情抱持隨緣、不強求念頭，更說自己個性太Man，台灣男性都不敢追求她。

▲黃小琥上網路節目《只能喝酒的圖書館》。（圖／大大娛樂提供）

她這次主動籌劃最新巡演「黃小琥 2025 琥·嚮 世界巡迴演唱會」，將一連帶給北、中、南三地歌迷精彩演出，目前也有海外場前來接洽中，黃小琥表示抱持準備好、但隨緣的心態，「哪裡需要我，我就唱到哪裡去！」黃小琥將於6月21日於台北流行音樂中心、7月5日於高雄流行音樂中心、10月25日於台中中興大學惠蓀堂開唱，購票洽年代售票。