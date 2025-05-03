呂文婉吃飯偶遇粉絲　被讚背影殺手笑了：正面怎麼了？

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人呂文婉平時工作繁忙，仍會透過社群記錄生活，今（3）日她在臉書發文分享日前有粉絲偶遇她但不敢打擾，事後留言稱讚她是背影殺手，讓她哭笑不得表示：「我就問，正面是怎麼了嗎？！」並在文末自嘲這是一篇炫耀文。

▲呂文婉。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）



呂文婉提到，上周末她在內湖某間海鮮餐廳用餐時，有粉絲遇到她，並於事後留言給她，坦言因擔心打擾她用餐，所以未上前打招呼，還對她的身材維持感到驚艷，形容其「穠纖合度的上身曲線，搭配緊緻的蠻腰與小翹臀」，並大讚她是背影殺手。面對粉絲的留言稱讚，呂文婉幽默自嘲：「炫耀文，得了便宜還賣乖。」

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▲呂文婉分享粉絲留言。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

事實上，呂文婉昨（2）日才在臉書曬出一張近照，分享自己抽血報告結果，出現兩項紅字，其中包含「總膽固醇略高」與「蛋白質稍低」。她表示，平時她為了維持健康飲食，所以天天喝無糖豆漿、攝取堅果，但也因為幾乎不吃肉，導致蛋白質數值未達標，被醫生叮嚀每天至少吃1到2顆蛋，並且飲食均衡、定時定量。為此她直言：「對我來說真是不可能的任務。」如今發文分享被粉絲偶遇且獲得稱讚，再度掀起網友討論。