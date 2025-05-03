Andy與家寧翻臉「YT飆242萬訂閱」　實際工作量曝光：還會再努力

記者蔡琛儀／新北報導

YouTuber Andy老師今（3日）出席電玩活動，為自己和電玩遊戲合作的首支歌曲〈覺醒〉造勢，他提到這首歌讓他哭了好幾次，因為想到家人，尤其歌詞「每次的淚水都變成光彩，覺醒的心不會分開」，特別觸動他。

▲ Andy老師現身 。（圖／記者蘇晟彥攝）

至於是否會想起之間在事業上受的委屈？Andy則淡然說：「我覺得之前的遭遇對我來說，都是上天給我的禮物和考驗，我就是現在人生往前看，讓自己更好、更忙、更充實，好好把握每次的工作機會，這都是得來不易的。」

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Andy日前拍片透露搬回雲林，他今天表示，自己目前就是台北、雲林兩邊跑，現在在台北也有租屋，由於要放很多工作器材，所以坪數比起以前住的4坪6000元小套房大，但租金和實際坪數並未透露，只表示比以前貴一點、也比較大。Andy另起爐灶後，在短短4天內就突破200萬訂閱，目前高達242萬訂閱，被問到他最近工作狀況如何？Andy坦言收入比起以前好一點，接到的工作大約10個，但會繼續努力，能把時間塞滿就儘量塞滿。

▲ Andy老師和電玩合作。（圖／記者蘇晟彥攝）

對於他先前遭提告一事，Andy表示一切交給律師處理，至於看到前女友進地檢署的心情，一旁公關搶先出面擋發問，Andy則沒有回應，只表示很感謝這次廠商給的機會，想起以前和隊友打電動的回憶：「如果好好把握機會，珍惜人生現在的狀態，一切就會順利。」而他被爆出住豪宅、與經紀人戀愛，Andy則再次澄清：「沒有啦，她是經紀人而已，我也沒有住豪宅喔！」但似乎也沒有把話說死：「感情這種東西就隨緣，順其自然啦。」