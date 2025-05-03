「豪宅失竊」瘋傳閨蜜張度妍、母偷的！　朴娜勑壓力大脫髮：明明我是受害者

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星朴娜勑4月驚爆豪宅遭竊，但假消息盛傳，犯人遭指是摯友張度練，甚至還有網路消息指出是因朴娜勑母親有債務，因此才偷她的包變賣，假消息令她飽受身心折磨。針對此事，她2日出演《我獨自生活》首度曝光沉重心情，「明明我才是受害人，我卻變得很抱歉。」壓力大到脫髮。

▼▲朴娜勑自房子遭竊後，飽受假消息折磨，壓力大到掉髮。（圖／翻攝自YouTube）



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朴娜勑自豪宅遭竊後，過得很煎熬，近期甚至出現脫髮危機，她2日前往診所看診，被診斷出「壓力值非常高」，就連睡眠時間也很不足，且她的壓力是近期急性所出現，間接證明就是房子遭竊後，所出現的壓力。她受訪時坦言：「最近的8天過得就8年般一樣漫長，（房子遭竊）新聞一直爆出來，我每天都感到震驚。」

▼▲朴娜勑自房子遭竊，卻被傳是好友、媽媽都偷的，使得她很愧疚。（圖／翻攝自YouTube）



壓力來源除了不安，遭竊案件甚至瘋傳是摯友張度練所犯，還有謠言亂指是朴娜勑媽媽債務問題，因此偷她的包，使得朴娜勑飽受身心折磨。對此，朴娜勑在與旗安84聊天的過程中吐露心聲，坦言很無奈「明明我才是受害人，我卻變得很抱歉。」

旗安84心疼朴娜勑的遭遇，突然嘆一口氣表示：「哎，我怎麼這麼沒能力。」無法為女方做什麼，令他感到很無力，朴娜勑則安慰他「哪有，哥哥每次都會主動聯絡關心我，在我心累的時候，哥哥給我很多依靠」，兩人的好感情溢於言表。

▲朴娜勑房子遭竊已結案，犯人已經抓到、東西全還了。（圖／翻攝自YouTube）



朴娜勑透過節目再次澄清，遭竊案子已經全部結案，所有失竊的物品都拿到了，且犯人也已抓到，現在壓力來源已經沒了。而她過去也曾透過公司強調，切勿再傳謠言，若再有不實謠言損害本人名譽將提告。