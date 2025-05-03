9m88許願跟孔劉談戀愛　悲傷到手抖沮喪大哭

記者葉文正／台北報導

鏡電視《誰來演戲》第二季找9m88來上車！9m88說跟劉品言之前頂多在片場放飯擦身而過，其實她13歲時曾經參加歌唱大賽，比賽時身為代言人的劉品言就在台下幫她加油打氣，讓劉品言聽到後驚訝大叫：「我的天啊！真的假的」。

▲劉品言(左)跟9m88都是歌手出道再成為演員。（圖／鏡電視）

如今戲劇、電影一檔接一檔的9m88在訪問時也說到，大多藝人都是拍戲感情戲居多，但她成為演員後至今接拍的都是劇情類型，讓目前單身的她喊話導演邀她拍感情戲，至於理想男主角是誰，她燦笑說：「那大家可以先從孔劉的部分開始！」。本集將於本週日（5／4） 晚上11點播出，中華電信MOD、HAMI VIDEO週一精彩跟播。

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▲9m88只要不懂的就會想要嘗試。（圖／鏡電視）



9m88笑說她跟劉品言其實很有緣份，小時候的她非常想要成為歌手，13歲的時候就報名參加了第二屆的好樂迪之星歌唱大賽，後來複賽比賽時，曾經參加第一屆比賽而出道的「Sweety」，當天以活動代言人身分去到現場，不只到場幫參賽者加油，更是從頭待到比賽結束，讓在台上比賽9m88印象深刻，讓第一次知道這件事的劉品言當場在車上驚訝大叫說：「我的天啊！所以我們15與13歲的時候就見到面了」。



9m88表示自己會跨到演員這條路，是因為徐譽庭直接欽點邀她演出，剛好自己的性格是屬於遇到不太理解的事情就去試，所以立刻點頭答應。近年來演出作品一檔接一檔的9m88，感受到演出的有趣之外，也開始被角色影響，她說之前演過一個情緒很重的角色，讓她拍攝時悲傷到手抖之外，甚至整個手臂都發麻，隔天手終於不麻了之後，竟然變成長出疹子。殺青後9m88以為自己已經跳出角色，沒想到那段時間她常沮喪想哭，以往排隊都很有耐心的她，連去便利商店排隊結帳都會感到火大，她這才發現原來是被之前角色影響了。



9m88說當時拍攝的時候，有天早上拍了一場情緒悲慘的重要場次，下午馬上接幾個月前早就安排好的歌唱商演，所以一下戲她立刻把假髮拿掉，衝上保母車重新梳化再下車開唱。9m88笑說因為時間太緊湊，讓她忙到立刻脫離角色狀態，忘了早上拍攝時的慘況，也讓9m88有所感觸地說：「唱歌變成我演戲的代謝，然後演戲變成我唱歌的代謝」，讓她可以喘口氣，轉換角色再出發。



9m88提到她至今拍攝的都是劇情類型的電影或戲劇，從來沒有戀愛的橋段，她喊話希望能好好的演出感情戲，當被問到有沒有屬意的男主角時，9m88燦笑說：「那大家可以先從孔劉的部分開始！」至於現實生活中的感情生活如何？9m88笑說目前自己對於感情就是放慢腳步，以前會覺得心裡要有一個可以掛念的人，才會覺得很圓滿，「現在比較佛系」。