金秀賢捲風波仍奪「演員品牌價值」冠軍　邊佑錫、金惠奫緊跟在後

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員金秀賢深陷與金賽綸的輿論風波之中，目前已經提出刑事、民事告訴，不過，去年的事業巔峰熱度也讓他登上了演員品牌價值冠軍。根據韓媒報導，最新的品牌數據分析指出，金秀賢、金惠奫和邊佑錫等因話題熱度、演技表現和強大的粉絲基礎，在大數據品牌評價中名列前茅。​

▲金秀賢登上演員品牌價值冠軍。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）

金秀賢在2025年第17週的品牌數據評比中，以總分136987分的壓倒性成績奪得綜合排名第一。緊隨其後的是金惠奫，以總分121896分位居第二，邊佑錫則以總分77058分排名第三，評分標準涵蓋了閱讀率、讀者推薦、貼文留言、粉絲投票等。​關於金秀賢登上演員品牌價值冠軍的相關報導，也在南韓入口網上登上了熱門。

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▲金惠奫、邊佑錫位居亞季軍。（圖／翻攝自邊佑錫、金惠奫Instagram）

另一方面，金秀賢同一時間也被爆恐遭到廣告業主求償，報導指出業主已在4月底提出告訴，向金秀賢與其經紀公司求償共韓幣28億元（約7千萬元），訴狀已被法院受理，其他多家廣告主也極有可能跟進提告。該廣告商過去已經對外切割表示「近期因金秀賢的私生活相關疑雲與爭議引發負面輿論擴大，無法再維持代言合約，因此決定解約」，除此之外，將會對金秀賢提告要求賠償。