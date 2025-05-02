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獨家／恭喜美女主播沈泳吟生了！　醫生竟跟老公同一個　幕後原因超暖心

記者葉文正／台北報導

壹電視美女主播沈泳吟生了！今在先生陪同下，預產期內到中山醫院，，如願誕下女兒，沈泳吟說：「之前沒有聽說，剖腹會痛的，但我生產時痛到深呼吸。」還說痛到暫時不想生第二胎。沈泳吟女兒體重2890公克，她也預告最快要六月才有可能回到主播台。

▲沈泳吟順利生下女兒。（圖／沈泳吟提供）

▲沈泳吟(右)順利生下女兒。（圖／沈泳吟提供）

生完女兒，沈泳吟也提到兩個巧合：「一是我們讓羅良明醫生接生，會選擇羅醫師，是因為我老公當年也是讓他接生，這位醫師接生了我們兩代人。」第二是原本預產期是5月5日，但女兒今天就很想出來，所以就先問世囉。

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▲沈泳吟順利生下寶貝女兒。（圖／沈泳吟提供）

▲一家人幸福甜蜜。（圖／沈泳吟提供）

沈泳吟懷孕期間只多了8公斤，因之卸貨之後，體態並不臃腫，但最讓她傷腦筋的，是難以忍受的「痛」：「手術過程，宮縮的關係，拉扯感很明顯，然後很痛，我額頭都是青筋，寶寶大概5-10分鐘就出來了，幸好沒有痛太久。」

▲▼壹電視主播沈泳吟。（圖／取自沈泳吟臉書）

▲沈泳吟六月回到主播台恐怕還有變數。（圖／沈泳吟提供）

她覺得女兒有點像老公，「雖然還不能說比較像誰，但唇厚，人中明顯，很像小老頭，覺得像『最熟悉的陌生人』，也因為剛好在這時出生，提前過母親節了。」沈泳吟也提到，老公比較淡定，但她比較緊張，幸好有老公全程錄影，記錄下喜悅與幸福的一刻。

▲▼壹電視主播沈泳吟。（圖／取自沈泳吟臉書）

▲節目目前同事代班。（圖／翻攝臉書）

沈泳吟也提到，目前說是要在六月回歸，但是也沒個準，搞不好女兒沒人照顧，就要再多請一些假，節目也是請同事代班。所以喜歡她的粉絲，可能要再等等，才能看到她坐在主播台播報新聞了。

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