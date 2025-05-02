落日飛車「遲到20mins」登大陸音樂節！原因曝 趙露思唱2首被迫下台

記者潘慧中／綜合報導

台灣樂團「落日飛車」1日在大陸參加元氣音樂節，但由於遲到20分鐘，導致演出流程受到影響。雖然他們完成了演出，但後續包括「大陸搖滾先驅者」崔健、趙露思等藝人在內，表演時間因此縮短，讓粉絲十分錯愕。

▲落日飛車1日登上大陸音樂節。（圖／翻攝自微博）



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擔任壓軸演出的趙露思原本計劃表演半小時，但最終僅演出兩首歌曲，「今天因為整個流程都延遲，真的很抱歉，只能演唱15分鐘。」事後，她的工作室率先提出補償方案，允許持票者跟其工作人員換取小禮物。

▲趙露思的演出時間受到影響。（圖／翻攝自微博）



至於被譽為「大陸搖滾先驅者」的崔健，演出時間則從原本的45分鐘被縮減剩35分鐘，同樣未能唱完預先準備的所有歌曲。他在離開舞台前，還向觀眾深深地一鞠躬致上歉意。

▲崔健也受波及。（圖／翻攝自微博）



對此，主辦方1日晚間發聲明解釋，因前往音樂節途中發生交通事故，才會導致演出時間延誤，「給您帶來的不便，我們深表歉意。」儘管如此，不少網友仍難以接受，紛紛留言要求主辦方提供補償措施。

▲官方出面解釋原因卻依然平息不了網友的怒火。（圖／翻攝自微博／元氣森林音樂節）