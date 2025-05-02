陳文茜陽明山豪宅藏「奢華溫泉池」！住院堅守樂趣…改用巨嬰澡缸

記者陳芊秀／綜合報導

67歲資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第4期，目前正接受免疫療法治療。她昨日（1）曬出在醫院使用「巨嬰用」澡缸，也分享自己在陽明山豪宅的浴缸及木製泡湯設施，令網友驚呼這是理想中的泡澡空間。

▲陳文茜抗癌住院中。（圖／翻攝自臉書）

從小時候起，陳文茜便沉浸在泡澡的樂趣中，家中的大澡缸成為她生活的一部分。即便在住院期間，她也不願放棄這份習慣，特地請護理師購買了一個巨嬰用澡缸，顏色還是Tiffany藍，因此在病房中依然能享受泡澡的愉悅。浴室中原本設計給病人洗澡的座椅，成了澡缸旁的小桌，洗澡時，把蔓越莓水加冰塊假裝成威士忌，可以放在小桌上，另一個是防止摔倒的掃把，幻想成划槳，想像在碧潭划船。雖然病房的澡缸不如家中的大，但是泡澡的樂趣是不可妥協的。

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▲陳文茜人生樂趣之一是泡澡，住院改用巨嬰澡缸。（圖／翻攝自臉書）

陳文茜還曬出她住在陽明山豪宅中的私人泡湯空間，後院有一處泡溫泉的地方，媲美專業會所。她透露自己常常在此泡湯，每次都能持續兩小時，並稱為畢生最愛，然而現在是沒有水的溫泉區。此外，她家中有3個可供泡澡的浴缸，其中面對室外綠意的浴缸是她過去的日常泡澡場所，另外兩個則是母親和舅舅贈送的奢華浴缸。

▲陳文茜陽明山豪宅有溫泉池。（圖／翻攝自臉書）

▲陳文茜家中有3個奢華浴缸。（圖／翻攝自臉書）



網友見到奢華頂級的泡湯設備，輪番留言打氣「祈願文茜能盡快回家：划著第凡內藍的小船，一路哼唱大江東去」、「此時不盡情享受更待何時？幸運的是還好醫院的浴室還放得下小小浴盆！泡澡排毒也好！快樂就好不是嗎」、「自得其樂。這是如此的灑脫！祝願妳平安」。