陸元琪家中「慘摔下樓梯」正臉著地！　起身見滿地血曬傷勢照

記者顧齊祐／綜合報導

藝人陸元琪在社群平台分享了一次意外經歷，透露自己在家中不慎從樓梯跌落，面部著地，鼻樑受傷並流了滿地血，令粉絲感到心疼。她也無奈道「真是拿自己沒輒，一輩子長不大」。

▲陸元琪近日不慎在家中跌下樓梯。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）



陸元琪回憶當天的情況，原本計劃早起出門，但因為喉嚨痛而取消計畫，選擇留在家中休息。然而，由於當天事務繁忙，她在床上輾轉難眠，最終決定下樓開始工作。不料，在走樓梯時不慎跌倒，面部直接著地。她打趣地說「沒人推我，我自摔，又是一個完美的正面落地（我真是正面落地的專家）」。

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▲陸元琪回憶當天情況。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）



陸元琪慶幸自己並未撞到下巴，避免了更嚴重的皮開肉綻，但鼻子和額頭受到撞擊，讓她一度失去方向感，起身時已經看到地上滿是鮮血。她表示「現在的我，整個痛，喉嚨痛伴隨著鼻子腫痛，真是拿自己沒輒」。

▲陸元琪面部著地，導致鼻樑受傷。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）



從曬出的傷勢照能夠看到，陸元琪的鼻樑上還有著明顯的傷口，並伴有腫脹和瘀青，讓粉絲心疼不已。她也安慰大家「一輩子長不大，一輩子跟孩子一樣，甚至比孩子們還幼稚，就是我啦，平安，不擔心」。