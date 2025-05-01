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韓GL《你的戀愛》前BJ再陷爭議　遭控「不當邀約」：拿性取向當面具

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓首檔女同志戀愛真人秀《你的戀愛（ToGetHer）》一播出便掀起話題，怎料，出演者之一的金里轅陷入性取向及職業爭議，而另一名出演者鄭韓潔更出面爆料收到金里轅「不當邀約」，引發熱議。對此，金里轅也發聲否認相關指控。

▲▼韓GL《你的戀愛》前BJ再遭控「不當邀約」：拿性取向當面具。（圖／翻攝自Instagram／gay._.zip）

▲金里轅在節目播出後深陷爭議。（圖／翻攝自Instagram／gay._.zip）

鄭韓潔表示，她和金里轅並沒有任何感情線，只是一般友誼往來，節目結束後僅偶爾聯絡。她透露，某次收到金里轅一起出國的提議，原以為只是單純的旅行，但後來聽到「吃飯」、「約會」等具體內容後，她發現是「越界的不當邀約」，所以拒絕了對方。

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鄭韓潔還表示，收到類似邀約的不是只有她一人，「以『已經和過去切割』這樣的謊言來掩飾，把性取向當作誘導進入特定產業的面具，這是非常錯誤的行為。」也懇請外界不要因節目而過度揣測或惡意曲解。

▲▼韓GL《你的戀愛》前BJ再遭控「不當邀約」：拿性取向當面具。（圖／翻攝自Instagram／gay._.zip）

▲▼鄭韓潔表示曾收到金里轅的「不當邀約」。（圖／翻攝自Instagram／gay._.zip、burn.nightly）

▲▼韓GL《你的戀愛》前BJ再遭控「不當邀約」：拿性取向當面具。（圖／翻攝自Instagram／burn.nightly）

對此，金里轅於1日發文表示：「其他出演者所發的限時動態內容全都不是事實。該名出演者是在節目播出結束後，才得知我曾有不當的直播經歷，可能因此對我們在節目中交流的片段感到壓力，留下了不好的回憶。」

金里轅坦言，自己做過「任何人都會指責的事」，所以她能理解鄭韓潔怕和自己扯上關係，「我尊重她的心情，也真心向她道歉。」不過，金里轅也澄清，自己並未對鄭韓潔提出不當邀約，「對方所指的『海外行程』，其實只是我們在拍攝時住在宿舍，因為聊到彼此口味相似時，笑著說以後一起去那個國家旅行的閒聊罷了，這是在鏡頭前的單純對話。」

金里轅再次強調，她很清楚自己過往做的直播內容是不妥的，也應受到社會譴責，所以自己絕不會讓其他出演扯牽涉其中，「也從未有那樣的想法。」

此前，金里轅被爆曾是成人直播主，甚至與男性交往，根本不是同志。對此，金里轅承認曾做過3年的成人直播，但強調「沒有與觀眾發生不當接觸」。至於和男性交往的部分，她則表示：「過去曾因否認自我，所以和女性、男性都交往過，但我是真心愛女性的女人。」

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你的戀愛, 金里轅, 鄭韓潔

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