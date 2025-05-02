大牙求助精神科…確診重度憂鬱　醫生認出「給9字安慰」她診間大哭

記者黃庠棻／台北報導

女星大牙（周宜霈）2023年控訴被藝人黑人（陳建州）性騷，男方否認後以加重誹謗提告，最後她獲處分不起訴確定，然而風波過後，她演藝工作受影響，停工將近一年，日前出席活動坦承月收只有1萬元左右，社群網站湧入大批網友打氣。近日她登上ETtoday的Podcast節目《我在案發現場》也談及了此事。

▲大牙近日登上ETtoday的Podcast節目《我在案發現場》。（圖／翻攝自Facebook／周宜霈大牙）

大牙擔任現代婦女基金會倡議大使，日前在記者會上提及自己的工作停擺，月收入只有1萬元，讓許多網友紛紛發文替她抱不平，而她近日登上ETtoday的Podcast節目《我在案發現場》時，也透露自己能夠理解電視台「不敢找她演戲」的原因，畢竟一部戲的完成是很多工作人員心血組成的，好不容易熬到上映，劇組總不會想要焦點全都放在演員的官司上。

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▲大牙談到工作停擺一事。（圖／翻攝自Facebook／周宜霈大牙）

事實上，大牙在節目上透露，在metoo事件爆發、承認收入銳減後，有不少酸民謾罵她「又在裝可憐」，讓她情緒陷入極大低潮，除了面臨黑人求償千萬，還要負擔家裡的支出，讓她身心俱疲，一次跟朋友提到「我在思考要用什麼方式離開，才不會帶給大家麻煩」，讓老公意外聽見，火速通知她的經紀人。

▲大牙認了曾有過不好的念頭。（圖／翻攝自Facebook／周宜霈大牙）

經紀人得知後，把大牙訓斥了一頓，對方說道「有這麼多人支持妳，怎麼會想要離開」，也在這時她才意識到自己生病、心理出問題，於是決定到醫院尋求精神科的幫助，坦言自己在填寫憂鬱症表格時崩潰，後來被診斷出確診重度憂鬱症。

▲大牙透露自己求助精神科。（圖／翻攝自Facebook／周宜霈大牙）

大牙更分享了自己求診的過程，透露當時主治醫生第一次沒有發現她的身份，一直到第二次她說出自己深受官司所苦，對方才發現她就是大牙本人，醫生說了一句「妳是善良的人，謝謝妳」，讓脆弱的她一聽瞬間眼淚潰堤、直接在診間崩潰大哭，直到現在談及此事都還會哽咽。