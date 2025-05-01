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温嵐火辣身材不藏了！　等了13年… 終於宣布好消息：瘋狂又火熱

記者蔡琛儀／台北報導

温嵐宣布將在7月19日舉辦個人演唱會「嵐趴踢 Landy’s Party」，這也是她相隔13年在台北的演出。對於這次難得的演唱會，温嵐更笑說7月剛好遇到生日，到時絕對會給大家一場難忘的夏季派對，表示：「一定給大家最瘋狂、最火熱的夜晚，大家『嵐趴踢』上見！」

▲▼温嵐7月將開唱 。（圖／華納提供）

▲温嵐7月將開唱 。（圖／華納提供）

温嵐在2024年正式宣告加盟華納音樂，與icyball冰球樂團合作單曲〈一個吻的時間〉大獲好評，緊接著又將舉辦睽違已久的個人專場，温嵐分享心情：「當與公司決定要開演唱會的時候，除了興奮之外還有感動，因為已經有13年沒有在台北有這樣專場與歌迷近距離見面的機會。這次剛好7月可以辦個生日音樂會跟大家同樂，所以這次的演唱會我們決定把它當作一場派對，也是取名為《嵐趴踢》的原因，希望大家像去參加一個好朋友的生日趴踢！」

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提到為這次演唱會做的準備，温嵐分享從疫情過後就一直在工作沒有閒著，為了演出讓大家都能盡興，她高度重視此次舞台、節目的呈現，並從前期就加入製作，其中包括歌單、編曲及節目流程等，都親自參與會議及細節的討論。温嵐感性地說：「想要把自己這段時間的準備獻給一路不離不棄的歌迷，因為你們的支持是讓我始終堅持到現在的動力。」

▲▼温嵐7月將開唱 。（圖／華納提供）

▲温嵐親自參與演唱會製作。（圖／華納提供）

不僅為演唱會親自參與製作，温嵐對自己身材管理也相當要求，近來她不斷精進自己，包括皮拉提斯、國標舞，瑜珈等，一有時間就讓自己保持運動狀態，她笑說：「體重沒有掉太多，但是更滿意自己的體態了，也對體力的維持有很大的幫助！」演唱會門票於6日開賣，詳洽KKTIX。

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