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劉詩詩最新古裝戲開播掀熱潮！虐戀陸劇男神「私下親民暖舉」曝光

記者黃庠棻／台北報導

陸劇女神劉詩詩攜手張雲龍主演的最新古裝仙俠劇《淮水竹亭》一開播便火速掀起話題熱潮，劇集以濃厚的東方美學、俐落暢快的武打場面以及群像俠情成功吸引觀眾目光，愛奇藝站內熱度破8500的亮眼成績，成為劉詩詩自2023年《一念關山》以來的又一高峰之作，再度證明她的強大古裝號召力。

▲古裝仙俠劇《淮水竹亭》由劉詩詩、張雲龍主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲古裝仙俠劇《淮水竹亭》由劉詩詩、張雲龍主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《淮水竹亭》描述在人妖勢不兩立的局勢下，兩大家族東方家和王權家的掌舵人「東方淮竹」（劉詩詩飾）、「王權弘業」（張雲龍飾）為了重振一氣盟，共同努力安定局勢的過程，她跟張雲龍甜中帶虐的戀情，成為整部劇的情感核心。

▲古裝仙俠劇《淮水竹亭》由劉詩詩、張雲龍主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

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▲古裝仙俠劇《淮水竹亭》由劉詩詩、張雲龍主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

劉詩詩劇中的台詞「可我和弘業，好像光是遇見彼此，就用光了所有的運氣」，也暗示著兩人注定波折的宿命。除了主演的劉詩詩與張雲龍外，配角陣容同樣令人驚豔，包括吳宣儀、沈月、丁禹兮、翟瀟聞、章若楠，加上侯明昊跟陳鈺琪，堪稱是夢幻陣容，台灣演員黃志瑋也在劇中飾演大反派「金人鳳」，隨著劇情推進，更多支線人物陸續登場，使整部劇的世界觀更加立體。

▲黃志瑋在《淮水竹亭》中，飾演大反派「金人鳳」。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲黃志瑋在《淮水竹亭》中，飾演大反派「金人鳳」。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

而《淮水竹亭》開拍初期，因為演出成員眾多加上年齡層跨度大，張雲龍為促進劇組感情，主動提出聚餐破冰，劉詩詩不僅爽快答應，還會趁大家不注意時去結帳，甚至為劇組準備禮物，因此獲得「經常請吃飯的漂亮姐姐」稱號。

▲古裝仙俠劇《淮水竹亭》由劉詩詩、張雲龍主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲古裝仙俠劇《淮水竹亭》由劉詩詩、張雲龍主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

對此，劉詩詩表示她飾演的淮竹，看似清冷疏離卻像竹子一樣很有韌性，在劇中擁有滅妖神火絕技，竹笛則是標誌性武器，懲奸除惡，大快人心，一句「少主若不管就由我來管」盡顯霸氣，她說「我這次在劇裡不會琴棋書畫，但擅長打架鬥法。」

▲古裝仙俠劇《淮水竹亭》由劉詩詩、張雲龍主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲古裝仙俠劇《淮水竹亭》由劉詩詩、張雲龍主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

事實上，劉詩詩有著芭蕾底子，把柔美身段與武術力量巧妙結合，一出場就大戰鬼面蛛，武力值拉滿，竹林舞劍、紅綢破陣等場景，她通過旋轉、跳躍等動作呈現行雲流水的韻律感。

▲古裝仙俠劇《淮水竹亭》由劉詩詩、張雲龍主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

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張雲龍在劇中則是面具團首領，戴著面具登場的他經常一轉身就逗得劉詩詩笑不停，他說「其實戴著面具真的不好演戲，因為面具就卡在我嘴上，講話嘴巴動太多面具就會移位。」他展現熱血豪情時，堅定瀟灑，面對東方淮竹，又流露出溫柔細膩的一面，被劇迷戲稱是「有少年感的爹地」，笑說「我偶爾會被說又老又年輕，看來我老的很有層次。」

▲古裝仙俠劇《淮水竹亭》由劉詩詩、張雲龍主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲古裝仙俠劇《淮水竹亭》由劉詩詩、張雲龍主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

另外，因為演出《異人之下》及《浮圖緣》受到觀眾喜愛的侯明昊及陳鈺琪，應邀在《淮水竹亭》裡扮演百目妖君和毒娘子，百目妖君因為喜歡毒娘子為其修建摘星樓，甚至抓人煉骨鈴，手段狠辣，唯獨面對毒娘子時非常溫柔，最後更為了保護毒娘子和族人，獻出妖丹下線。

▲古裝仙俠劇《淮水竹亭》由劉詩詩、張雲龍主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲古裝仙俠劇《淮水竹亭》由劉詩詩、張雲龍主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

不少觀眾都表示捨不得送走侯明昊及陳鈺琪，兩人日前在直播中跟《淮水竹亭》主演群連線，被問起想為自己的角色起什麼綽號時，他笑說「工頭百目妖君吧！為了毒娘子修樓，是個很癡情的妖。」陳鈺琪則自嘲是在逃蜘蛛，一直在挨打逃命，兩人透露，他們的戲份前後拍了3天，一見面就要上演情感濃烈的戲，令他們相當難忘，也希望自己的演出能推動之後的劇情，讓觀眾更加關注《淮水竹亭》。

▲古裝仙俠劇《淮水竹亭》由劉詩詩、張雲龍主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲古裝仙俠劇《淮水竹亭》由劉詩詩、張雲龍主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

值得一提的是林志玲、胡歌、虞書欣、楊紫都在微博上為劉詩詩助陣，力挺《淮水竹亭》，林志玲發文寫道「來給淮竹大小姐打call，我們淮竹一定要打敗這些壞蛋呀！一定要來看《淮水竹亭》哦！」劉詩詩則回應「謝謝志玲姐姐的愛心打call～淮竹能量滿滿。」兩大女神的互動令粉絲相當激動。《淮水竹亭》正在愛奇藝國際站熱播。

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