愛莉莎莎全部告起來！傻眼「網友合購瑜珈課」已截圖：不要為小錢觸法

記者潘慧中／綜合報導

愛莉莎莎2024年取得國際瑜珈教師資格後，近期進一步與尼泊爾教師合作推出網路課程，開賣50小時就吸引7千人購買。沒想到，4月底意外發現Dcard出現合購現象，讓她傻眼截圖直呼：「全部告起來！」

▲愛莉莎莎將提告合購網友。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



愛莉莎莎推出的瑜珈線上課程，一次只能登入一個裝置。不料最近有網友公開發合購文，如果徵滿4個人的話，每人平均花不到千元，「會創個LINE群大家時間分配才不會重疊使用。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼愛莉莎莎多次前往尼泊爾取經。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



對此，愛莉莎莎立刻截圖上傳到Instagram限時動態喊告，「還創LINE群咧」，同時通報法務處理。她強調若被偵測到共享帳號，不只會被永久鎖帳號，還會有法律問題，「請大家不要為了一點小錢觸法！這種亂來的人怎麼可能得到身心靈的平靜？」

▲愛莉莎莎呼籲大家不要為了小錢觸法。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



事實上，愛莉莎莎半年前就開始籌備這件事，如今創下台灣線上課程的銷售紀錄，她十分感恩，「感恩購買的大家，感恩宇宙，感恩我有緣分遇到這麼好的老師，感恩所有知識衛星的工作人員，我們繼續衝衝衝。」