永野芽郁不倫風波出現第3男！　坂東龍汰「1動作」網驚挖兩人關係

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星永野芽郁被《週刊文春》爆料不倫40歲已婚男星田中圭，還劈腿韓星金武俊，儘管3人否認緋聞仍議論不斷。而她劈腿不倫風波還在延燒，又傳出男星坂東龍汰轉發她的負面報導，此舉又掀起另一波騷動。

▲永野芽郁陷劈腿不倫風波，近日又出現第3個男人的緋聞。（圖／翻攝自X）

據日媒《FLASH》報導，永野芽郁在《新聞主播》擔任女主角，負面爆料曝光後，外界高度關注戲份是否會被刪減。有網友發現，27歲男星坂東龍汰的官方X帳號轉發永野芽郁的報導，標題是「永野芽郁日劇演出戲份被大砍嗎？」轉發貼文隨後已經刪除，但是已經被網友截圖瘋傳。而女性雜誌記者表示，由於轉發動作是出自藝人官方帳號，無法確定是否為本人行為，但是帳號不知是本人還是工作人員轉發了其他經紀公司女藝人的負面新聞，引發日網揣測。

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▲網友發現，男星坂東龍汰官方帳號轉發永野芽郁的報導。（圖／翻攝自X）

日網回顧永野芽郁與坂東龍汰的交集。她2021年與田中圭合作拍電影，2022年與坂東龍汰合作日劇《騎上獨角獸》，兩人的手機自拍照疑似用類似同款綠色手機殼，一度衝上X流行趨勢關鍵字。她在日網議論當天就發文否認：「完全不一樣……我換掉囉，抱歉！」斬斷外界揣測。

▲永野芽郁、坂東龍汰過去疑似出現使用同款手機殼，引發網友揣測。（圖／翻攝自X）

而坂東龍汰去年（2024）2月被《週刊文春》爆出與女星佐藤栞里半同居戀情。這次因官方帳號轉發永野芽郁報導，又被挖出昔日的手機殼事件。另外，也有網友推測可能是帳號使用者手滑誤按。