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二代團復活！SS501破天荒重組　金賢重婚後回歸⋯韓網驚呼：以為看錯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓二代團體SS501由金賢重、許永生、金奎鐘、朴政珉、金亨俊五人組成，團體曾為《花樣男子》獻唱主題曲，紅遍全亞洲。只可惜隨著成員簽給不同公司後，團體活動暫停鮮少合體，沒想到，成軍20週年傳來好消息，韓媒1日證實SS501破天荒重組，金賢重、許永生、金奎鐘3人預計在7月從首爾為起點展開世界巡演，令歌迷又驚又喜。

▲SS501破天荒重組，金賢重婚後回歸⋯韓網驚呼：以為看錯。（圖／翻攝自YouTube）

▲SS501破天荒重組，金賢重婚後回歸。（圖／翻攝自YouTube）

SS501近幾年已經鮮少活動，隊長金賢重後來把重心放在演戲，2015年更爆出私生子，崔姓前女友控訴遭到他施暴、流產，但仍產下一子，形象重創後，他與崔女交纏數次官司，最終崔女的施暴指控被判為可信度低，金賢重打贏官司。

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金賢重走過風波後，在2022年宣布結婚，妻子是陪伴他走過低潮的圈外人，並於同年誕下一子。他婚後以家庭為重心，沒想到，就在團體SS501成軍20週年之際，韓媒1日證實他將與隊友許永生、金奎鐘回歸樂壇，預計在7月以首爾為起點，前往全世界與歌迷見面。

▲▼二代團復活！SS501破天荒重組　金賢重婚後回歸⋯韓網驚呼：以為看錯。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼SS501的金奎鐘、許永生合體見粉絲。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼二代團復活！SS501破天荒重組　金賢重婚後回歸⋯韓網驚呼：以為看錯。（圖／翻攝自YouTube）

SS501破天荒重組，由於金賢重已經久久未回歸團體，網友都驚訝表示「確定是金賢重嗎」，但少了朴政珉與金亨俊也有歌迷認為很可惜。事實上，朴政珉4月底才在台灣參加「SUPERNOVA VOX PRESENTS ALAN WALKER with K-POP IN TAIPEI」拼盤演唱會，掀起不小討論度。

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SS501, 金賢重

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