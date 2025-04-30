返鄉客運飄出屍臭味！　《屍速客運》可怕劇情竟曾在現實中發生

記者蕭采薇／綜合報導

碰上塞車的返鄉客運讓人退避三舍，悶熱的空氣和過硬的椅背都讓乘客不禁抱怨，但那是因為你還沒坐過這輛車。泰國新片票房冠軍《屍速客運》（VIP Death Seat），描述身體散發惡臭的神祕婦人在途中死亡，沒想到她的屍體竟突然起身追殺其他乘客。

▲《屍速客運》可怕的劇情，其實現實中也曾發生。（圖／車庫提供）

描述適逢長假返鄉潮，客運擠滿了人，究竟剩下的乘客能否活著抵達他們的目的地呢？《屍速客運》的劇情看似天馬行空，實則其來有自。2024年泰國就曾驚傳一件類似案件，一輛從曼谷前往宋卡府的巴士上，有一名57歲的女乘客疑似病發後死亡，但鄰座的乘客毫不知情，直到抵達目的地後才知道自己伴屍睡了一夜。

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無獨有偶，今年泰國一輛從羅永府開往那空拍儂府的長途客運同樣發生了駭人聽聞的事件，一名中年男子在抵達終點站時也毫無反應，司機想叫醒他才發現男子已經成了一具冰冷僵硬的遺體，與他們在車上共度了12小時，令人想起一陣後怕。在這樣的背景下，《屍速客運》編導加入了更多人物細節，要讓觀眾以後在日常通勤的途中，感受一絲沁涼的恐懼。

▲《屍速客運》神祕婦人的屍體，突然起身追殺其他乘客。（圖／車庫提供）

本片貼近現實的劇情讓人不寒而慄，女主角「Ava」帕沃恩萬維拉普鍾（Pawornwan Verapuchong）也心有餘悸。在訪談中她表示：「這些日子我甚至不敢一個人睡，這個故事真的很可怕。」

怕鬼的她說自己平常不敢看恐怖片，《屍速客運》是一次新鮮的嘗試。Ava除了演員這個身分外，還是泰國知名製藥公司的千金，據聞當初爺爺其實反對她進入演藝圈，但表演慾旺盛的她沒有放棄。這次爸爸帶著全家人來參加《屍速客運》的首映會，以實際行動表達對女兒的支持。《屍速客運》5月23日台灣上映。