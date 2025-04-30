不斷更新／韓星活動5月售票看這裡！　蘇志燮、玉澤演雙帥聯手登台

記者蔡宜芳／綜合報導
韓星來台活動5月售票資訊不斷更新中！時刻關注《ETtoday娛樂星光雲》，將以下追星資訊記到小本本：
▲韓星5月搶票行事曆，點我看大圖。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）
【2025 LEE JUN HYUK ‘LET ME IN’ IN TAIPEI】
▲李浚赫。（圖／翻攝自Facebook／希林國際 Chillin International）
售票日期：2025年5月3日（六）11:00
售票方式：Ticket Plus遠大售票網站
演出日期：2025年7月6日（日）18:00
演出地點：Legacy TERA（台北市南港區市民大道八段99號）
票價：NT$5,600／NT$4,600
主辦單位：希林國際
【2025 SOJISUB & OKTAECYEON FANMEETING : SONICe parTY IN TAIPEI】
▲蘇志燮＆玉澤演。（圖／翻攝自Facebook／SHOW Office Entertainment.co.ltd）
售票日期：2025年5月3日（六）13:00
售票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台
演出日期：2025年5月25日（日）18:00
演出地點：TICC台北國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）
票價：A區 NT$5,800／B區 NT$4,800／C區 NT$3,800／愛心席（輪椅席）NT$2,900
主辦單位：SHOW Office Entertainment.co.ltd
【2025 DAESUNG 2025 ASIA TOUR：D's WAVE IN TAIPEI】
▲大聲。（圖／翻攝自Facebook／藝尚 Artique Production）
售票日期：2025年5月10日（六）13:00
售票方式：ibon售票系統網站及全台7-11 ibon機台
演出日期：2025年6月28日（六）18:00
演出地點：台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段99號）
票價：NT$6,300／NT$5,800／NT$4,800／NT$3,800／1F身障席 NT$3,150／2F身障席 NT$2,900
主辦單位：藝尚有限公司
【2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' IN TAIPEI】
▲LE SSERAFIM。（圖／翻攝自Facebook／Applewood Taiwan）
售票日期：
FEARNOT MEMBERSHIP 官方會員預購 2025年5月17日（六）12:00-21:59
一般售票 2025年5月18日（日）12:00
售票方式：拓元售票
演出日期：2025年7月19日（六）18:00
演出地點：國立體育大學綜合體育館-林口體育館（桃園市龜山區文化一路250號）
票價：SVIP搖滾站區 NT$7,300／2F VIP座位區 NT$6,300／2F座位區 NT$5,300／3F座位區 NT$4,800／3F座位區 NT$4,300／3F座位區 NT$3,500／2F身障席 NT$3,150
主辦單位：Applewood Taiwan
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