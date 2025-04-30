ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

不斷更新／韓星活動5月售票看這裡！　蘇志燮、玉澤演雙帥聯手登台

記者蔡宜芳／綜合報導

韓星來台活動5月售票資訊不斷更新中！時刻關注《ETtoday娛樂星光雲》，將以下追星資訊記到小本本：

▲韓星5月搶票行事曆，點我看大圖。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

▲韓星5月搶票行事曆，點我看大圖。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

【2025 LEE JUN HYUK ‘LET ME IN’ IN TAIPEI】

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李浚赫。（圖／翻攝自Facebook／希林國際 Chillin International）

▲李浚赫。（圖／翻攝自Facebook／希林國際 Chillin International）

售票日期：2025年5月3日（六）11:00
售票方式：Ticket Plus遠大售票網站
演出日期：2025年7月6日（日）18:00
演出地點：Legacy TERA（台北市南港區市民大道八段99號）
票價：NT$5,600／NT$4,600
主辦單位：希林國際

【2025 SOJISUB & OKTAECYEON FANMEETING : SONICe parTY IN TAIPEI】

▲蘇志燮＆玉澤演。（圖／翻攝自Facebook／SHOW Office Entertainment.co.ltd）

▲蘇志燮＆玉澤演。（圖／翻攝自Facebook／SHOW Office Entertainment.co.ltd）

售票日期：2025年5月3日（六）13:00
售票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台
演出日期：2025年5月25日（日）18:00
演出地點：TICC台北國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）
票價：A區 NT$5,800／B區 NT$4,800／C區 NT$3,800／愛心席（輪椅席）NT$2,900
主辦單位：SHOW Office Entertainment.co.ltd

【2025 DAESUNG 2025 ASIA TOUR：D's WAVE IN TAIPEI】

▲大聲。（圖／翻攝自Facebook／藝尚 Artique Production）

▲大聲。（圖／翻攝自Facebook／藝尚 Artique Production）

售票日期：2025年5月10日（六）13:00
售票方式：ibon售票系統網站及全台7-11 ibon機台
演出日期：2025年6月28日（六）18:00
演出地點：台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段99號）
票價：NT$6,300／NT$5,800／NT$4,800／NT$3,800／1F身障席 NT$3,150／2F身障席 NT$2,900
主辦單位：藝尚有限公司

【2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' IN TAIPEI】

▲LE SSERAFIM。（圖／翻攝自Facebook／Applewood Taiwan）

▲LE SSERAFIM。（圖／翻攝自Facebook／Applewood Taiwan）

售票日期：
FEARNOT MEMBERSHIP 官方會員預購 2025年5月17日（六）12:00-21:59
一般售票 2025年5月18日（日）12:00
售票方式：拓元售票
演出日期：2025年7月19日（六）18:00
演出地點：國立體育大學綜合體育館-林口體育館（桃園市龜山區文化一路250號）
票價：SVIP搖滾站區 NT$7,300／2F VIP座位區 NT$6,300／2F座位區 NT$5,300／3F座位區 NT$4,800／3F座位區 NT$4,300／3F座位區 NT$3,500／2F身障席 NT$3,150
主辦單位：Applewood Taiwan

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

推薦閱讀

右眼看到左眼噴出！鷹眼遭剷雪車重輾　身體變灰綠色「我當下已經死了」

右眼看到左眼噴出！鷹眼遭剷雪車重輾　身體變灰綠色「我當下已經死了」

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！媳求金援簡訊曝 助理控：把爸當ATM

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！媳求金援簡訊曝 助理控：把爸當ATM

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」　陸網揪關鍵：足以證明為人

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」　陸網揪關鍵：足以證明為人

獨家／MAKIYO再爆楊丞琳曾哈日　過去交往過阿BEN「帶給我們看」

獨家／MAKIYO再爆楊丞琳曾哈日　過去交往過阿BEN「帶給我們看」

S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光

S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭…產女當媽換愛小鮮肉

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭…產女當媽換愛小鮮肉

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊了：惡意造謠

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊了：惡意造謠

阿BEN回應過去與楊丞琳一段情　祝福她身心健康平安

阿BEN回應過去與楊丞琳一段情　祝福她身心健康平安

72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐…被錦德提告

72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐…被錦德提告

王心凌挺楊丞琳「罕見發聲開戰」：是誰狀況外！　6藝人聲援幫反擊

王心凌挺楊丞琳「罕見發聲開戰」：是誰狀況外！　6藝人聲援幫反擊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

右眼看到左眼噴出！鷹眼遭剷雪車重輾　身體變灰綠色「我當下已經死了」

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！媳求金援簡訊曝 助理控：把爸當ATM

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」　陸網揪關鍵：足以證明為人

獨家／MAKIYO再爆楊丞琳曾哈日　過去交往過阿BEN「帶給我們看」

S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭…產女當媽換愛小鮮肉

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊了：惡意造謠

阿BEN回應過去與楊丞琳一段情　祝福她身心健康平安

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

이준혁, 李浚赫, 소지섭, 옥택연, 玉澤演, 蘇志燮, 대성, 大聲, LESSERAFIM, 르세라핌

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 返鄉客運飄出屍臭味！　《屍速客運》可怕劇情竟曾在現實中發生
  2. 不斷更新／韓星活動5月售票看這裡！　蘇志燮、玉澤演雙帥聯手登台
  3. 南台灣最頂啦啦隊「窮到吃不起麥當勞」　昔零收入慘況曝
  4. 才拿到台灣永居！「三原JAPAN」Jun醬突宣布離職　揭2人目前關係
  5. 獨家／《超級冰冰秀》主持人出事了　曾被噁心前輩性騷報警處理陌生男子
  6. 荳荳掀裙「失手大露內褲」　尷尬過程全被拍：糗到不行！
  7. 獨家／才喊沒積極爭取！吳姍儒確定接棒曾國城　成《一字千金》主持人
  8. 《千萬別開門》導演驚傳病逝！　遺屬認「長期昏迷」年初才好轉
  9. 正妹漫畫家刪文道歉認「放飛自我過頭」　織織曬前任後宮照被罵爆
  10. 孫生陷低潮悲認「真的好難過」　求粉絲打氣：給我開心能量

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366