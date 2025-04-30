南台灣最頂啦啦隊「窮到吃不起麥當勞」　昔零收入慘況曝

記者王靖淳／綜合報導

統一Uni-Girls瑟七不僅擁有甜美外型，還因此獲得「南台灣最頂啦啦隊」稱號，日前她受邀到節目《Talk一杯》分享剛進入行的那段時期，因為遇到疫情，讓她的經濟一度陷入困頓，連麥當勞都捨不得吃，只能向家人求助。

▲瑟七坦言不願跟家人伸手拿錢。（圖／翻攝自YouTube／Talk一杯）

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瑟七表示，當初沒料到疫情帶給她的影響會這麼大，當時她在加入啦啦隊時還是大學生，打工的收入有限，「那陣子的確有點困難，錢的部分，幸好那時候我是大學生，那時候家裡人多少會有點幫助，會給一點生活費。」

▲瑟七初進啦啦隊遇到疫情。（圖／翻攝自YouTube／Talk一杯）

瑟七透露，她從高中開始打工，幾乎不向家人拿生活費，然而身分在轉換成啦啦隊成員後，原本打工的收入斷掉，加上剛入行時的收入不穩，讓她不得不向家人求助，這對她來說是一大心理障礙，「其實對我來講，跟家人伸手是一件，我自己有一點跨不過去的坎。」

▲瑟七透露剛入行時經濟很困頓。（圖／翻攝自YouTube／Talk一杯）

談到那段零收入的低潮，瑟七記得媽媽當時拿了兩萬塊的生活費給她。為此她坦言躲在房間裡哭了三、四天，「因為我是一個很難對家裡伸手的人，拿了就覺得很愧疚。」而啦啦隊練舞在台北，瑟七當時她住台南，無力負擔高鐵的她，只能搭客運北上。面對經濟壓力，她連一餐該吃什麼都會精打細算，「可能不能吃麥當勞，因為套餐很貴。」雖然沒設限一餐多少錢，但她會盡量壓低吃飯的支出。