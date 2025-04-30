千千認「發生太多突如其來的事」　迎34歲吐真心話：學習放下

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber千千以拍攝美食開箱影片走紅，平時除了用心經營頻道之外，私下也不吝嗇透過社群與粉絲分享日常。最近迎來34歲生日的她，今（30）日感性發文，「這一年半發生太多突如其來的事，讓我這個容易想太多鑽牛角尖的人，開始學習放下。」

▲千千以拍攝美食開箱影片走紅。（圖／翻攝自Facebook／千千進食中Chien-Chien）

千千在慶生文中自嘲自己是「第N個18歲」，同時也坦言，過去一年半她歷經太多突如其來的事情，讓原本容易鑽牛角尖的自己，開始學習慢慢放下。她表示，雖然這份「放下」的練習可能還不夠徹底，但哪怕只有一點點的進步，也是種前進。千千也感嘆人生充滿太多無法預料的瞬間，因此現在更能體會「平安健康才是最根本重要」的道理。

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▲千千感嘆這一年半發生太多突然的事。（圖／翻攝自Facebook／千千進食中Chien-Chien）



最後，千千除了慶祝自己生日快樂之外，同時也不忘向所有喜愛她的粉絲送上祝福：「也祝大家平安健康，順心地走過每一個當下。」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「生日快樂」、「越來越美」、「祝身體健康平安」、「開開心心每一天。」

▲千千迎來34歲生日。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）



事實上，千千本月初才發文吐露失落心情，「今年到現在累積了蠻多件努力但沒成功的事。」她提到，雖然有些事沒達成她預期的目標，內心有些失落，但她仍感激自己敢於嘗試，並鼓勵大家多多自我肯定。如今發文感嘆「這一年半發生太多突如其來的事」，再度掀起網友討論及關注。

▲千千發文分享近況。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）