SJ晟敏「證實出走SM娛樂」！　公司完整聲明曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓男星晟敏（성민）2005年以SUPER JUNIOR的一員出道，但他2014年與女演員金思垠（김사은）結婚後，便不再參與團體活動，並在近年以演歌歌手身份Solo出道。他的經紀公司SM娛樂今（30日）發出聲明，證實與他終止專屬合約，結束超過20年的合作，他未來的動向也備受關注。

▲晟敏證實出走SM娛樂。（圖／翻攝自Instagram／_liustudio_）



晟敏近期被爆出與SM娛樂的合約在本月底到期，並且雙方將不再續約，消息流傳數日後，SM娛樂在稍早發佈聲明證實：「我們與藝人晟敏的專屬合約已經終止，我們要向從練習生時期開始，到以藝人身份進行活動的此刻為止，這20多年來與我們一起走過的晟敏表達感謝。」不過聲明中並未提及他是否會離開SUPER JUNIOR。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲晟敏2014年結婚後，不再參與團體活動。（圖／翻攝自Instagram／_liustudio_、shantokki32）



事實上，晟敏2022年曾參與歌唱節目《Mr.Trot 2》，並於隔年發行演歌作品，轉型成為演歌歌手。據外媒《10Asia》報導，晟敏近期傳出有意和專職演歌歌手的經紀公司「Totalset」簽訂新合約，希望透過與該公司的合作繼續發展演歌事業。

SM娛樂完整聲明



大家好，我們是 SM 娛樂。



在此告知您，我們與藝人晟敏的專屬合約已經終止。

我們要向從練習生時期開始，到以藝人身份進行活動的此刻為止，這20多年來與我們一起走過的晟敏表達感謝。



我們也將繼續支持晟敏的音樂事業和新的開始。



懇請大家往後繼續給予晟敏溫暖的關注與支持。



謝謝。