記者劉宜庭／綜合報導

香港實力派演員梁競徽原本名字是「梁烈維」，2019年突然宣布改名，但當時並未對外透露理由，如今相隔6年，他首度揭露當初改名的原因，其實是為了生病的父親。

▲梁競徽2019改名。（圖／翻攝自梁競徽小紅書）



梁競徽近日在馬來西亞舉辦影迷見面會，並首次揭露自己改名的原因。原名梁烈唯的他，2019年宣布改名為梁競徽，雖曾遭網友取笑為「梁勁廢」，但他對此毫不在意。他表示，改名的決定源自於父親的健康問題。當時父親身體狀況不佳，科學手段無法解決問題，於是他聽從高人的建議，透過改名來改善父親的健康，「果然改名之後，爸爸身體變健康了。」

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不怕大家忘記他？梁競徽表示，相信大家會認識自己，是因為他努力演過不同的角色和戲劇，因此他相信，即使自己改了名字，「大家還是可以透過我的努力，重新認識我。」

▲梁競徽是香港實力派演員。（圖／翻攝自梁競徽小紅書）

如今，梁競徽已為人父，他強調家庭的重要性，認為事業和金錢皆不值一提。他也在採訪中坦言，儘管拍攝了多部電影，但始終未能獲得金像獎提名，他自嘲運氣不好，並表示有時會感到對不起投資者。然而，他相信努力演繹不同角色的自己，依然能夠被觀眾認同。

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