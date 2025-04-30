記者劉宜庭／綜合報導

49歲的楊證樺是TVB的知名綠葉演員，經常演出戲劇，除了演藝事業，楊證樺還投資了安全管理公司，成為保安公司的負責人之一，近日陸續被目擊現身球賽、演唱會場擔任保安，展現出專業的紀律部隊形象。

▲楊證樺現身謝霆鋒演唱會擔任保安。（圖／翻攝自抖音）

日前在謝霆鋒演唱會上，楊證樺以全黑造型現身，掛上工作證，展現親民的一面。他不僅與粉絲合照，還以開放的姿態比耶，笑容滿面，顯示出良好的心情。楊證樺向港媒透露，儘管TVB近期減少劇集製作，但這對他的工作並無影響。

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▲楊證樺發文表示「任務完成」。（圖／翻攝自楊證樺臉書）

除了保安公司，楊證樺和妻子沈可欣合作開設韓式培育寶石生意，沈可欣更親自拍攝宣傳照片，擴展生意版圖。楊證樺的多元化經營包括甜品店、動物醫院、美容店及廚具用品食品等，涉足至少五個不同的領域，展現出他的商業敏銳度。

演藝工作方面，楊證樺近年在《隱形戰隊》、《破毒強人》、《新聞女王》等劇中頻繁亮相，並在中飾演妥瑞氏症病患，成功打動觀眾。今年，他也在《痞子無間道》和《奪命提示》中繼續活躍於螢幕。

▲楊證樺演出過多部港劇。（圖／翻攝自楊證樺臉書）