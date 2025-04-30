愛莉莎莎印度登機遭拒「當場大發飆」！　1天哭2次：真的把我搞瘋

記者黃皓瑋／綜合報導

百萬YouTuber愛莉莎莎鑽研瑜珈有成，不僅取得國際瑜珈教師資格，還開設網路課程，開賣不到2天吸引超過5000人成為學員。不過她日前赴印度取經，卻碰上在機場搭機遭拒的窘境，讓她當場「大發飆」，直呼「印度真的會把我搞瘋」。

▲愛莉莎莎自曝在印度搭機遭拒。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

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▲愛莉莎莎開設網路瑜珈課程。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



愛莉莎莎昨（29日）在IG發布限時動態，自曝前一天為了搭乘下午2點55分的飛機，提早2個小時到機場等候，然而在現場卻一直被晚到的乘客插隊，向櫃台反映後也被冷處理，好不容易輪到她時，卻又被告知已經不能登機，讓她忍不住向機場人員理論：「我當場大發飆，我說：『那些插隊的人都能登機，我明明就排在他們前面，我剛剛也跟你講了。』」

▲愛莉莎莎先前取得瑜珈教師資格。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



愛莉莎莎透露她當時在原地委屈大哭，「最後他（工作人員）說，好給我搭下一班17:00 Business Class（商務艙），我才妥協。」不料當她下了飛機，經過長途車程，在凌晨1點多抵達飯店時，又被告知訂房遭到取消：「我說：『我今天才跟你們員工確認我會來欸。』他說：『但他員工沒有跟他說……HOTEL滿了。』」讓她非常傻眼，再次淚灑當場。