「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭…產女當媽換愛小鮮肉

▲味全龍啦啦隊員昆娜（右圖）與輕艇國手老公翁琝森（左圖）在社群上幾無曬愛，到了同個地方，照片也是各貼各的，雖沒有明顯連結，但能找到蛛絲馬跡，比如一起出遊的照片。（合成圖，左翻攝自翁琝森IG、右翻攝自昆娜IG）

圖文／鏡週刊

「談個戀愛，就祝福吧。」「覺得很配，大家為什麼不能給予祝福就好？」「兩邊都單身未婚，我個人是給予祝福的。」種種留言，都是本刊報導味全龍啦啦隊「小龍女」昆娜（Queena）與球員張祐嘉曖昧時，網友們的力挺聲浪。

重點是，本刊上週已寫出昆娜的婚姻狀態成謎，於是有人如此意有所指又在網上公開暗示，「其實了解完整事情的人，會知道雙方都有問題，而且是很嚴重的道德問題。」「不是單純的男女戀愛，背後情感糾葛，按照普通人道德認知來說，感覺就是會被大罵的程度啊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2年前，昆娜（左）陪老公翁琝森（右）出席親友聚會，看來氣氛融洽。（圖／翻攝自IG）

▲本刊之前直擊已婚有小孩的昆娜（左），在台北住處與球員張祐嘉（右）約會。（圖／鏡週刊提供）

果然，本刊日前再收到照片及消息，昆娜確實另有老公，對方大有來頭，他是小有名氣的輕艇國手翁琝森，兩人還生了可愛的女兒。對此，男方的親友不忍了，覺得昆娜明明就有家庭，還能跟鮮肉張祐嘉「姐弟戀」打得極火熱，在愛的小窩過著幸福情侶日常；小孩幾乎交給男方的家長照顧，昆娜與翁琝森各忙各的，漸行漸遠。

▲昆娜的老公翁琝森（右）是曾經參加亞錦賽的台灣輕艇國手，據傳在大學時期就與昆娜談戀愛了。（圖／翻攝自翁琝森臉書）





更多鏡週刊報導

昆娜不倫早當媽1／婚後昆娜裝單身技能滿點！ 老公PO文「自愛就不缺愛」曝玄機

昆娜不倫早當媽2／閃婚帶球嫁國手恩愛一時！ 情淡關鍵曝光

昆娜不倫早當媽3／昆娜疑為小孩維持婚姻 與張祐嘉高調約會根本沒在怕