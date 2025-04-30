《夏日》台詞「交往到畢業就分手」被指太渣　施柏宇親解：會有不同感受

記者蕭采薇／台北報導

電影《夏日最後的祕密》29日舉辦首映會，近期正在高雄拍戲的施柏宇，才剛趕回台北，馬不停蹄地參加首映後，隔天又要搭第一班高鐵南下，他笑稱自己最近簡直是「商務人士」。由於錯過早前的宣傳活動，他自嘲「有點愧疚」，現在要負責「跑中南部場」，和程予希、林子閎分工合作：「北部交給他們兩個。」

▲電影《夏日最後的祕密》浩大舉辦首映會。（圖／記者黃克翔攝）

《夏日最後的祕密》施柏宇、程予希、林子閎、曾少宗、紀卜心、陳如山等主要演員齊聚一堂，談到即將上映的心情，程予希坦言有些緊張，期待能聽到觀眾最真實的回饋。還沒看過正片的曾少宗則透露，已經在社群平台上看到網友留言：「很多人說會爆哭，所以我也滿期待的。」

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飾演父親的陳如山更是被網友「四刷還會哭」的留言深深感動，忍不住表示：「我想我等一下也會吧。」至於誰搶先看過電影？施柏宇與程予希早已先睹為快。程予希坦言自己「有哭」，施柏宇則笑說：「看到自己還是會笑場一下，不過情緒堆疊到最後真的有被感動。」

先前有參加特映會粉絲表示，看片哭了四次，而林子閎則被施柏宇無情出賣，爆料他有獨特的「觀影SOP」：「點爆米花、衛生紙丟爆米花盒，垃圾不亂丟。」引發全場爆笑。

▲電影《夏日最後的祕密》浩大舉辦首映會。（圖／記者黃克翔攝）

此外，針對劇中「我們交往到畢業就分手」的告白台詞，在網路上引發熱烈討論。施柏宇表示理解「片段看會讓人誤解」，但強調整部片的情感層次非常豐富，「看到最後會有不同感受。」

被問到「票房公約」，程予希提議票房破千萬就讓施柏宇與林子閎穿上女高中生制服，還加碼討論：「那兩千萬呢？」施柏宇則被記者追問「要不要留徐錦江鬍子」，他笑說：「我已經快了」，還透露拍戲時鬍子長太快，每天中午都要剃一次，程予希幫忙補充：「圈內鬍子長最快的應該就是他跟章廣辰。」《夏日最後的秘密》30日正式在台上映。