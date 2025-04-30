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《星漢》曾黎遭疑轉賣禮物「反告粉絲」　網見鐵粉道歉怒：災難公關

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星曾黎因在《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》中飾演趙露思母親，有「最美媽媽專業戶」之稱。她在3月曾被質疑轉賣粉絲禮物，事後工作室澄清是工作人員所為，曾黎本人並不知情。怎料，當時提出質疑的粉絲，29日突然曬出道歉手寫信，掀起網友議論。

▲▼《星漢》曾黎遭疑轉賣禮物「反告粉絲」　網見鐵粉道歉怒：災難公關。（圖／翻攝自微博／曾黎）

▲曾黎於3月被爆在拍賣平台轉售粉絲禮物。（圖／翻攝自微博／曾黎）

曾黎的粉絲29日在微博上傳一封向曾黎道歉的手寫信，內容提到因為自己在未經查證下，就公開指控曾黎和工作室縱容工作人員轉售禮物，對曾黎的名譽造成了損害，「我對上述言論給曾黎女士帶來的傷害深表歉意。」

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粉絲還提到，自己曾在3月27日接到警方的電話，「屆時已明確知道曾黎女士本人對此並不知情，更沒有實施閒魚（拍賣平台）轉售的行為，但我的博文截圖已被各大營銷號轉發、擴散，給曾黎女士帶來的傷害卻是不可逆的。我再次向曾黎女士鄭重道歉。請已轉載的營銷號立刻刪除前述博文，也呼籲廣大網友切莫以謠傳謠，以免傷及無辜人員。」

▲▼《星漢》曾黎遭疑轉賣禮物「反告粉絲」　網見鐵粉道歉怒：災難公關。（圖／翻攝自微博）

▲粉絲手寫道歉信。（圖／翻攝自微博）

對此，曾黎的工作室轉發表示：「感謝還原事件真相！再次向曾黎女士及粉絲朋友們致以最誠摯的歉意！」保證會加強內部管理，杜絕再出現類似事件；而曾黎也親自到該粉絲PO文下留言：「一直以來，我都不喜歡介入任何爭端與是非，但非常能理解你的心情，謝謝你一直以來的支持，抱抱你，五一快樂！」粉絲則回道：「感恩相遇，緣分已盡，祝你平安幸福。」

▲▼《星漢》曾黎遭疑轉賣禮物「反告粉絲」　網見鐵粉道歉怒：災難公關。（圖／翻攝自微博／曾黎工作室）

▲▼曾黎工作室、曾黎本人回覆。（圖／翻攝自微博）

▲▼《星漢》曾黎遭疑轉賣禮物「反告粉絲」　網見鐵粉道歉怒：災難公關。（圖／翻攝自微博）

雖然曾黎方二度澄清曾黎本人不知道粉絲禮物遭轉售一事，但讓提出質疑的粉絲道歉、甚至報案警告對方，引網友傻眼直說「史詩級災難公關」、「為什麼粉絲道歉，嚴格來說她不也是受害者」、「憑什麼粉絲道歉？不應該是賣東西的工作人員道歉嗎」、「老老實實承認路人可能都不會刻意去記，現在這個操作是真下頭」。

▲▼《星漢》曾黎遭疑轉賣禮物「反告粉絲」　網見鐵粉道歉怒：災難公關。（圖／翻攝自微博／曾黎工作室）

▲曾黎工作室留言區罵聲一片。（圖／翻攝自微博／曾黎工作室）

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