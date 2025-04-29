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男星得知養父是金鐘視帝「興奮到飆髒話」　初次見面忍不住獻擁抱

記者黃庠棻／台北報導

在台視八點檔年度大戲《寶島西米樂》中，金鐘視帝游安順化身貧苦養父「田土生」，以樂觀堅韌的人生觀詮釋底層小人物，細膩演技收放自如，感動全場。

▲游安順與盧彥澤在《寶島西米樂》飾演父子。（圖／台視提供）

▲游安順與盧彥澤在《寶島西米樂》飾演父子。（圖／台視提供）

盧彥澤飾演的「田中和」，自幼被田土生撫養長大，雖然日子困頓，但父親以樂觀堅韌的心態，傾盡所有栽培養子，田中和也因為這份恩情，立志成為西裝師傅，盼望能讓養父過上好日子。盧彥澤表示當初讀到劇本時，便被這對養父子的深厚情誼打動，也忍不住好奇究竟會由誰來飾演這個角色，於是偷偷問導演，當得知是游安順時，他又驚又喜表示「興奮到忍不住說髒話！」

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▲游安順與盧彥澤在《寶島西米樂》飾演父子。（圖／台視提供）

▲游安順與盧彥澤在《寶島西米樂》飾演父子。（圖／台視提供）

不過興奮之餘，緊張情緒隨即湧上心頭，盧彥澤坦言，第一次與偶像同台，壓力之大讓他備感緊繃，但身邊前輩都安慰他「看到順哥就會自然進入情感。」他也笑說「順哥給的溫暖很強烈，果然拍了幾場戲後，很自然就被帶進去了。」

▲游安順與盧彥澤在《寶島西米樂》飾演父子。（圖／台視提供）

▲游安順與盧彥澤在《寶島西米樂》飾演父子。（圖／台視提供）

劇中父子情感細膩，特別設計「手笛」作為專屬的親情暗號。每當田中和想念家時，就會吹起小時候養父教他的手笛，傳遞思念之情。游安順幽默自嘲「這角色太苦了，不太有人願意演！」他透過精湛的演技，展現角色的堅毅與對孩子的關愛，直呼「田土生雖然日子苦，卻始終豁達，用盡所有力量去照亮孩子的未來。」兩人在戲外互動也充滿感情。

▲游安順與盧彥澤在《寶島西米樂》飾演父子。（圖／台視提供）

▲游安順與盧彥澤在《寶島西米樂》飾演父子。（圖／台視提供）

第一天對戲時，盧彥澤便主動給了游安順一個大大的擁抱，不僅是向前輩致敬，也像劇中田中和一樣，向「阿爸」表達最深的感激之情。游安順更大讚盧彥澤「吸收快、很大氣」，形容他是「曾子益和黃冠智的綜合體，集大家優點於一身」，盧彥澤一聽立刻笑回「是因為平頭髮型嗎？」幽默的互動讓人更加期待這對養父子在《寶島西米樂》的精彩演出。

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寶島西米樂, 盧彥澤, 游安順

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