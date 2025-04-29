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陳文茜緊急住院！左肺罹4病症…新腫瘤竟是「間質性肺病」揭艱難現況

記者陳芊秀／綜合報導

67歲的資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第4期，目前正接受免疫療法治療。她29日最新發文「人生從來不是一條直線」，提到左肺有4種疾病，包括黑色素腫瘤、非開放式肺炎、肺浸潤，以及因免疫療法導致間質性肺炎，治療面臨艱難的選擇。

▲▼陳文茜堅強抗病，吐露左肺罹患4病症。（圖／翻攝自臉書）

▲陳文茜堅強抗病，吐露左肺罹患4病症。（圖／翻攝自臉書）

陳文茜收到許多祝福，同時也知道「所有的疾病，最終都會打敗我。人生不是一條直線」。她每次接受免疫療法都當作旅程，這次則是緊急入院，而且醫生告知，她的左肺有4種疾病。第一個是有3個黑色素腫瘤，縮小中但尚未消失；第二個是非開放式肺炎，醫院用「支架氣管」術取出感染源用抗生素治療；第三個是肺浸潤，算是好處理。而第四個是因免疫療法導致的間質性肺病，一般人如果不立即處理，會永遠纖維化。然而她的難題是，必須高劑量類固醇治療3到6個月，這段時間需要停止免疫療法，預防間質性肺炎惡化，甚至導致死亡。但黑色素癌細胞隨時可能大量捲土重來。

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如果免疫療法不停下來，等於冒著生命危險繼續治療，陳文茜為此寫下：「疾病，最終會打敗我。奇蹟，不會永遠在我的身上出現。」她已經採取高劑量治療超過10天，但是病況沒有好轉，於是與院長討論「第三路線」，不過沒有詳述第三路線的方式，文中描述「時間不語，未來它將回答所有問題；歲月不言，但至少它會見證我所有努力」。網友則持續湧入留言打氣。

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