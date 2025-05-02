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小孟老師／5月2日星座運勢　財運爆發！政府為射手加薪

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：優質職場表現

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感情：遇到心儀對象

財運：得到政府補助

幸運色：水藍色

貴人：天蠍

小人：雙子

雙子座

工作：獲得技術支援

感情：甜蜜溫馨回憶

財運：新的進財管道

幸運色：藍紫色

貴人：魔羯

小人：射手

天秤座

工作：待人合情合理

感情：綻放愛情火花

財運：網路直播賺錢

幸運色：灰色

貴人：雙魚

小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：主宰自己時間

感情：理想溝通互動

財運：商品折扣優惠

幸運色：薰衣草紫色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

金牛座

工作：得到機密商機

感情：展現自己才藝

財運：有利金錢交易

幸運色：堇紫色

貴人：金牛

小人：天秤

處女座

工作：團體表達感激

感情：甜言蜜語真情

財運：新人脈有錢賺

幸運色：春綠色

貴人：水瓶

小人：獅子

【水象星座】

巨蟹座

工作：取得小道消息

感情：甜言蜜語真情

財運：金融理財有賺

幸運色：亮灰色

貴人：處女

小人：魔羯

天蠍座

工作：工作實力提升

感情：桃花運陸續來

財運：資產適度增值

幸運色：山茶紅色

貴人：射手

小人：巨蟹

雙魚座

工作：積極開發市場

感情：要好好愛自己

財運：討回之前的帳

幸運色：碧藍色

貴人：金牛

小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：決策很有魄力

感情：肯大方好相處

財運：得到業主投資

幸運色：亮海綠色

貴人：天秤

小人：牡羊

獅子座

工作：上班心情愉快

感情：積極表現自己

財運：偏財收入頗豐

幸運色：含羞草黃色

貴人：牡羊

小人：天蠍

射手座

工作：提供技術支援

感情：才華吸引桃花

財運：政府為你加薪

幸運色：亮檸檬綠色

貴人：獅子

小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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