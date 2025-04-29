金秀賢遭2廣告商「求償7500萬」！　15代言恐全崩盤…損失上看2.5億

記者張筱涵／綜合報導

金秀賢因捲入與已故演員金賽綸未成年時交往等私生活爭議，形象重挫，近日更傳出遭廣告商提起訴訟，要求返還模特兒酬勞及賠償損失。

▲金秀賢恐面臨多個代言品牌求償。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）



據韓媒《YTN》報導，根據韓國法律界28日消息，與金秀賢簽訂廣告合約的兩家公司A、B，已於本月底正式向金秀賢及其所屬公司Gold Medalist提出訴訟，總求償金額高達韓幣30億元（約台幣7500萬元）。而且目前不僅是這兩家公司，還有其他廣告商也正在準備加入訴訟行列。

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消息指出，C公司也以「信賴關係破壞」為由，考慮解除與金秀賢的廣告合約，並討論是否提起返還酬勞或違約金的訴訟。據娛樂法律專家朴成祐律師透露，金秀賢與約15個品牌簽有廣告代言合約，每份合約在國內的模特兒酬勞約為韓幣10億至12億元（約台幣2500萬元至3000萬元）。若以此推算，未來整體訴訟金額恐將超過韓幣100億元（約新台幣2.5億元）。

朴成祐分析，一般廣告主往往不希望率先提告的事實曝光，但一旦有一家公開行動，將引發更多業者跟進。

金秀賢於3月31日緊急召開記者會，強烈否認與金賽綸之間的交往與債務施壓傳聞，並預告將採取法律手段應對。然而，爭議未能平息，不僅形象重挫，他主演的新劇《山寨人生（Knock Off）》也因此宣布暫緩公開，事業蒙上陰影。