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偷光女友家黃金！山東男全拿去「打賞直播主」喊：開心自豪

▲山東男子偷光女友家黃金（示意圖／unsplash）

▲山東男子偷光女友家黃金（示意圖／unsplash）

圖文／CAWANT

大陸山東省煙台市公安局萊山分局萊山派出所，近日接到1名王姓市民報警，稱家中黃金首飾被盜。經過調查，警方發現盜走黃金的犯嫌，竟是王男女兒小文（化名）的男朋友。更讓人驚訝的是，小文男友偷走黃金後，將變賣所得的贓款全部用來斗內跳舞的美女主播，他甚至說「打賞完之後感覺挺開心、挺自豪」。

綜合陸媒報導，接到民眾家中黃金被盜的報案後，當地警方迅速展開調查。萊山派出所員警徐廣昊透露，「我們結合現場遺留的菸頭及對周邊的走訪調查發現，王先生女兒的男友張某有重大作案嫌疑」。隨後，警方迅速鎖定張男的落腳點，並在萊山區某間民宿內將其逮捕歸案。

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警方調查，張男2個月前在網路上和小文相識，2人很快確立了戀愛關係。犯嫌供稱，自己得知女方母親從事黃金販賣生意後，遂心生歹念，騙稱等小文家中沒人時，要去給她驚喜。信以為真的小文怕男友找不到具體位置，還貼心地畫了地圖，並配合對方要求，將家中鑰匙藏在門口腳踏墊的下方。

得知女友家人不在的時段後，張男便前往小文住處，將屋內的黃金首飾全部偷走，不法所得共計人民幣1萬7000元（約新台幣7.5萬元）。張嫌坦承，他平日生活簡單，對吃穿沒有過多的要求，唯一愛好就是去美女直播間斗內，這次盜竊所得也全部用來打賞女主播。

「花錢去打賞，在網上感覺有存在感，打賞完之後感覺挺開心、挺自豪。」張嫌坦言，成為「榜一大哥」後，總會有很多女孩主動聯繫，喊他「大哥」、「老闆」，讓他感到心花怒放，漸漸沉醉在網路的甜言蜜語中，無法自拔，只想繼續去打賞。目前，張男因涉嫌盜竊罪已被刑事拘留。

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