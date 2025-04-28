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蕾菈為健美比賽狂減14kg！「決心參賽」背後原因曝光：說到做到

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber蕾菈（Lyla）成功從產後65公斤、體脂率35%的體態，蛻變成51公斤、體脂僅18%的健美好身材。近日，她首度參加亞洲自然健美公開賽（NGP），並在女子比基尼項目中奪得新秀組第6名、公開組第6名的亮眼成績。蕾菈28日晚間也透過社群分享這一路走來的心路歷程，感性告白背後的堅持與轉變。

▲蕾菈發文闡述一路走來的心情。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈苦練成了健美身材，參加比賽獲得好成績。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

蕾菈回憶，生下第二胎後，體重一度飆升至65公斤，體脂率也高達35，內臟脂肪指數達10。就在那段低潮期，她經歷了人生最大的錯誤與挫折，痛苦、頹廢與沉澱交織著心情。意識到自己不能繼續這樣下去，她下定決心：「我需要一個目標，並且用力地完成它。」也因此立下了挑戰健美比賽的目標。

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▲蕾菈發文闡述一路走來的心情。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈發文闡述一路走來的心情。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

在訂下目標後，蕾菈找上了專業健身教練協助，從每週練2次慢慢增加到5次，養成穩定運動的習慣。2024年10月起，她正式進入備賽期，過程中克服了厭食、戒酒與龐大壓力等重重難關，她也坦言，每當想放棄時，總提醒自己：「有什麼挫折會比我曾經犯下的錯還難呢？」如今也確實堅持到目標實現。

站上比賽舞台，蕾菈不忘感謝一路陪伴的教練、老師、贊助商、主辦單位以及所有到場應援的朋友們，特別提到：「我不是最厲害的，但絕對是說到做到的。」同時也深情致謝自己，勇敢完成這項曾經看似不可能的挑戰，在29歲這一年找回了自己。

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