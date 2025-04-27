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3歲兒苦惱脫口2句話！小蠻「被震驚到說不出話」：怎會用這些詞彙

記者潘慧中／綜合報導

小蠻（王承嫣）自《我愛黑澀會》出道，2020年和邵翔結婚後，育有一個兒子「至尊寶」。自此將生活重心放在家庭的她，最近在社群網站分享聽到3歲兒子精闢使用某些詞彙的過程，「我被他震驚到說不出話大概5秒。」

▲▼小蠻。（圖／翻攝自Instagram／lilu.s_wang）

▲小蠻記錄兒子語出驚人的瞬間。（圖／翻攝自Instagram／lilu.s_wang）

小蠻透露即將滿4歲的至尊寶不時會語出驚人，她和邵翔每次聽到都會立刻拿出筆記本記錄，「他整個人是妙語如珠又能說善道，形容詞都用的超級精準，我們夫妻倆常常讚嘆他。」

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令小蠻印象深刻的是，有次全家人準備外出，她和至尊寶迅速整裝完畢。就在挑鞋子的時候，兒子突然走過來說：「吼，我爸怎麼那麼慢啦～」還一臉苦惱，讓她忍不住放聲大笑，「你是說『你爸』嗎？」

▲小蠻坦言她和兒子都是急性子。（圖／翻攝自Instagram／lilu.s_wang）

更讓小蠻驚訝的是，至尊寶接著問：「媽媽，妳以前認識他的時候，他就這樣嗎？」讓她當場愣住五秒，接著笑到發出豬叫聲回答：「對，我以前認識他的時候他就是比較慢。」

小蠻忍不住大讚至尊寶，「到底是怎麼這麼會精闢的運用詞彙跟形容詞啦！小腦袋也太厲害了！」她當下被兒子萌翻，「抱起來親爆、揉爆」，展現身為媽媽滿滿的驕傲。

▲小蠻相當疼愛兒子。（圖／翻攝自Instagram／lilu.s_wang）

小蠻IG全文：

至尊寶語出驚人的每個當下，
我們都會快速的立刻拿出筆記本記錄下來，
快要4歲，他整個人是妙語如珠又能說善道
形容詞都用的超級精準，
我們夫妻倆常常讚嘆他

那天我們要出門，
通常我們家是我跟至尊寶速度最快，
因為我超急性子，至尊寶比我更急，
所以我們很快整裝完成，
我正在鞋櫃選鞋子。

至尊寶（走過來）：
吼，我爸怎麼那麼慢啦～（一臉苦惱樣）

我：
（大笑）你是說「你爸」嗎？

至尊寶：
媽媽，妳以前認識他的時候，他就這樣嗎？
（整個人呈現終極苦惱的樣子）

我被他震驚到說不出話大概5秒，
然後咯咯大笑～笑到我發出了豬的聲音～

我：
對，我以前認識他的時候他就是比較慢

怎麼這麼可愛啦！
抱起來親爆！揉爆！毀爆！

到底是怎麼這麼會精闢的運用這些詞彙跟形容詞啦！
小腦袋也太厲害了！

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小蠻, 王承嫣, 我愛黑澀會, 黑澀會

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