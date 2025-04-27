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《火神的眼淚》音樂劇首演觀眾噴淚！　「星光場」台下嘉賓藏洋蔥

記者黃庠棻／台北報導

故事工廠攜手瘋戲樂工作室，將公視話題影集《火神的眼淚》改編為音樂劇，由兩團藝術總監黃致凱負責改編、執導及作詞，金馬獎配樂常客王希文擔任音樂執導與作曲。陣容集結楊大正、方宥心、王為、周家寬、羅美玲、是元介等23位實力派音樂劇演員，舞台上火力全開，展現熱血無畏的篇章。

▲《火神的眼淚》音樂劇由楊大正、方宥心、是元介、羅美玲等人主演。（圖／故事工廠提供）

▲《火神的眼淚》音樂劇由楊大正、方宥心、是元介、羅美玲等人主演。（圖／故事工廠提供）

該劇昨（26）日於臺北表演藝術中心舉辦星光試演場，温貞菱、方志友、梁正群、Energy成員Toro、林雨宣、夏靖庭等眾星到場力挺。原著主創蔡銀娟、李志薔、湯昇榮，以及王琄、鄭志偉、黃迪揚、陳家逵等演員也一同現身，為音樂劇版本集氣加油。

影集最讓人「意難平」的橋段是林義陽殉職，在音樂劇中成為核心主線。導演黃致凱以林義陽（楊大正飾）追思會為起點，運用迴旋敘事，抽絲剝繭揭開殉職真相，同時點出消防員面對的真實困境。他也笑說「有人許願林義陽可以活過來？抱歉，他死定了！」

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▲《火神的眼淚》音樂劇由楊大正、方宥心、是元介、羅美玲等人主演。（圖／故事工廠提供）

▲《火神的眼淚》音樂劇由楊大正、方宥心、是元介、羅美玲等人主演。（圖／故事工廠提供）

導演黃致凱指出，為求呈現救災現場的真實感，故事工廠將救護車、高空雲梯車直接搬上舞台，打造驚險高空救難場景；更大膽運用觀眾席，讓表演場地瞬間化身火場，搭配歌舞與煙霧特效，讓觀眾彷彿置身救災現場。

▲《火神的眼淚》音樂劇由楊大正、方宥心、是元介、羅美玲等人主演。（圖／故事工廠提供）

▲《火神的眼淚》音樂劇由楊大正、方宥心、是元介、羅美玲等人主演。（圖／故事工廠提供）

《火神的眼淚》音樂劇演出過程讓台下數百位觀眾淚灑現場，更有177位來自臺北市、新北市消防局的消防員齊聚觀戲。謝幕時，黃致凱向消防英雄們致敬「今晚的星光，不是藝人，而是每一位在黑暗中帶來希望的消防員！」

▲《火神的眼淚》音樂劇由楊大正、方宥心、是元介、羅美玲等人主演。（圖／故事工廠提供）

▲《火神的眼淚》音樂劇由楊大正、方宥心、是元介、羅美玲等人主演。（圖／故事工廠提供）

主演楊大正感性表示「這齣戲在排練過程中，充滿了各種挑戰與折磨，但我一直甘之如飴，因為我被這齣戲的初衷深深感動著。能為這麼好的劇本和角色服務，是我畢生的榮幸。觀眾是劇場最後一塊拼圖，期待在接下來的演出中，和大家一起體驗這趟靈魂的旅程。」

▲《火神的眼淚》音樂劇由楊大正、方宥心、是元介、羅美玲等人主演。（圖／故事工廠提供）

▲《火神的眼淚》音樂劇由楊大正、方宥心、是元介、羅美玲等人主演。（圖／故事工廠提供）

方宥心則分享演出過程中最大的挑戰「子伶在音樂劇有雲梯車救援，有懼高症的我，這是身為消防員要克服的心理障礙。但想著有個生命等著我，懼高的狀態在待救援的生命面前顯得渺小許多。」

▲《火神的眼淚》音樂劇由楊大正、方宥心、是元介、羅美玲等人主演。（圖／故事工廠提供）

▲《火神的眼淚》音樂劇由楊大正、方宥心、是元介、羅美玲等人主演。（圖／故事工廠提供）

飾演謝科長的是元介，也深刻詮釋體制與情感的拉扯「謝科長這角色可能被認為是反派，但現實生活中，體制下的拉扯與無奈，每個人或多或少都會遇到。希望觀眾能從他身上看到自己生命中的某些掙扎與選擇。」他也指出「演完到現在還有一種不真實，但又紮實的讓表演任務結束，讓我有感觸的是知道台下有著消防弟兄來看戲，讓我每一句話，每一個呼吸，都帶著生命在演出，希望透過戲，能讓更多人知道，消防的辛勞，與每個人初衷。」

▲《火神的眼淚》音樂劇由楊大正、方宥心、是元介、羅美玲等人主演。（圖／故事工廠提供）

▲《火神的眼淚》音樂劇由楊大正、方宥心、是元介、羅美玲等人主演。（圖／故事工廠提供）

羅美玲飾演林義陽媽媽，她最感動的一場戲是唱出一首對兒子楊大正無盡思念的歌曲，她說「光是唸台詞時就哽咽不已。生命就是在茫然與未知中學習、成長，這首歌讓我深深感受到母親對孩子無盡的愛與放手的勇氣。」

▲《火神的眼淚》音樂劇由楊大正、方宥心、是元介、羅美玲等人主演。（圖／故事工廠提供）

▲《火神的眼淚》音樂劇由楊大正、方宥心、是元介、羅美玲等人主演。（圖／故事工廠提供）

影集編劇李志薔盛讚「氣勢磅礡，音樂感人，舞台視覺呈現千變萬化，緊緊抓住人心。」眾多藝人好友也大讚演出，温貞菱動容表示「如果你想找回初衷，這齣舞台劇絕對不能錯過。」方志友直呼「第一次在劇場哭到抽蓄！」黃豪平則讚嘆「情感、娛樂兼具，無可挑剔！」

▲《火神的眼淚》音樂劇由楊大正、方宥心、是元介、羅美玲等人主演。（圖／故事工廠提供）

▲《火神的眼淚》音樂劇由楊大正、方宥心、是元介、羅美玲等人主演。（圖／故事工廠提供）

▲方志友、温貞菱到場朝聖《火神的眼淚》音樂劇。（圖／故事工廠提供）

散場後，不少消防員分享自身經驗，認為劇中對「創傷後壓力症候群（PTSD）」的描寫極為真實；也有人感動提到「搜救時唱〈當我們同在一起〉，讓我想到即使身處危險，只要有夥伴陪伴，就不孤單。」

▲《火神的眼淚》音樂劇由楊大正、方宥心、是元介、羅美玲等人主演。（圖／故事工廠提供）

▲《火神的眼淚》音樂劇由楊大正、方宥心、是元介、羅美玲等人主演。（圖／故事工廠提供）

《火神的眼淚》音樂劇自4月27日至5月3日於臺北演出5場，之後展開全台巡演，包括5/24高雄、6/14桃園、6/21台南、6/28台中，更多加演場次將陸續公布。

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