無罩網美、AV女神神仙合體！「穿比基尼狂奔」晃暈大批老司機

記者劉宛欣／綜合報導

被封為「天然H乳無罩女神」的日本寫真女星macca擁有一對傲人H奶，頻道專拍激凸搖奶、露出片，更有著「富士山Q奶」的封號，近日她又有新動作，與美國知名AV女優莎賓娜（Sabrina Nichole）合體拍攝影片上傳至Instagram，兩人身穿火辣比基尼奔跑於戶外，胸前曲線上下劇烈晃動，引發粉絲網友熱烈關注與留言。

▲macca、莎賓娜合作影片吸引關注。（圖／翻攝自macca、莎賓娜Instagram）

macca日前在Instagram釋出兩支影片，影片中macca 與莎賓娜不僅甜美臉蛋吸睛，身材也同樣火辣。畫面中兩人牽手穿著比基尼，鏡頭對準她們的上半身，隨著動作擺動，畫面震撼力十足。另一支影片則拍攝她們在草地上奔跑，波濤洶湧畫面讓網友大飽眼福，macca更在影片底下寫著：「Do you want to run together？（你想不想一起跑？）」狂吸大批網友留言。

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▲macca、莎賓娜穿比基尼奔跑。（圖／翻攝自macca Instagram）

不久前，macca才與知名AV女優深田詠美合作拍片，當時就連 深田詠美都忍不住被她的超巨上圍吸引目光。這次與來自美國的莎賓娜合體，面對國際級的對手，雖略顯壓力，但也讓粉絲看得過癮，期待兩人能再次合作。