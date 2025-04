無罩網美、AV女神神仙合體！「穿比基尼狂奔」晃暈大批老司機

記者劉宛欣/綜合報導

被封為「天然H乳無罩女神」的日本寫真女星macca擁有一對傲人H奶,頻道專拍激凸搖奶、露出片,更有著「富士山Q奶」的封號,近日她又有新動作,與美國知名AV女優莎賓娜(Sabrina Nichole)合體拍攝影片上傳至Instagram,兩人身穿火辣比基尼奔跑於戶外,胸前曲線上下劇烈晃動,引發粉絲網友熱烈關注與留言。

▲macca、莎賓娜合作影片吸引關注。(圖/翻攝自macca、莎賓娜Instagram)

macca日前在Instagram釋出兩支影片,影片中macca 與莎賓娜不僅甜美臉蛋吸睛,身材也同樣火辣。畫面中兩人牽手穿著比基尼,鏡頭對準她們的上半身,隨著動作擺動,畫面震撼力十足。另一支影片則拍攝她們在草地上奔跑,波濤洶湧畫面讓網友大飽眼福,macca更在影片底下寫著:「Do you want to run together?(你想不想一起跑?)」狂吸大批網友留言。

▲macca、莎賓娜穿比基尼奔跑。(圖/翻攝自macca Instagram)

不久前,macca才與知名AV女優深田詠美合作拍片,當時就連 深田詠美都忍不住被她的超巨上圍吸引目光。這次與來自美國的莎賓娜合體,面對國際級的對手,雖略顯壓力,但也讓粉絲看得過癮,期待兩人能再次合作。