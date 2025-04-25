許藍方突曝「腦內長動脈瘤」！　認了已簽遺囑：我沒有遺憾

記者劉宛欣／綜合報導

「最美性學博士」許藍方在25日於臉書無預警透露，自己近日才動完腦部動脈瘤手術，目前已順利出院，正在康復當中。她表示，這顆動脈瘤其實十多年前就已被發現，當時是在某次昏倒後接受核磁共振檢查時意外被發現的，這些年來與動脈瘤「和平共處」，感性寫下：「它讓我學會放手，有時比執著更能讓人完整。」

▲許藍方接受了動脈瘤手術。（圖／翻攝自許藍方臉書）

許藍方透露，今年年初在接受新光醫院健檢時，追蹤腦部狀況，發現動脈瘤變大，醫師判斷必須介入治療。經由神經外科醫師安排檢查，並最終由放射科醫師執行栓塞手術，整個過程相當順利，動脈瘤已成功控制。她也坦言，腦中有動脈瘤應該每年追蹤，但「人性總有點犯賤」，這次終於面對檢查，也感謝自己勇敢跨出那一步。

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▲許藍方已與動脈瘤共處多年。（圖／翻攝自許藍方臉書）

她更提到，術前簽署遺囑時曾感到不安，但也發現自己「沒有遺憾，反而很滿足」。之所以選擇手術期間未對外公開，是因為「生病不是舞台，只是人生中很平凡的一段」，她不希望將這件事戲劇化，而是在恢復後選擇主動分享，是希望用自身經歷提醒大家重視身體健康。她感謝醫護人員與親友的支持，也向關心她的粉絲報平安：「我很好，請放心，會繼續珍惜每一個睜開眼的日子，好好生活，好好做喜歡的事。」