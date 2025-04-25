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前人氣偶像戒毒復出！　南太鉉染毒又酒駕5月回歸：擔心觀眾不便⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手南太鉉曾經是團體WINNER一員，他與網紅前女友徐敏在（서민재）過去爆出吸食冰毒，在檢警調查後雙雙坦承犯行，後來他住進戒毒所積極戒毒，消失在鏡頭前2年多，25日卻傳來新消息，他將在5月正式復出，企劃演出的集團YOONSO GROUP老闆尹亨彬助他一臂之力，表示看到過去的他已經深刻反省，於是向他提議參演活動，確定回歸歌壇。

▲南太鉉酒駕已被警方立案。（圖／翻攝自南太鉉IG）

▲南太鉉染毒又酒駕，反省2年多後即將復出。（圖／翻攝自南太鉉IG）

據韓媒報導，南太鉉預計在5月6日出席「K-POP Week in Hongdae」，他雖曾在1月發行單曲〈on the Edge of the Night〉（밤의 끝자락 위에서），但實際站上舞台與粉絲面對面，此次是染毒後的第一次，約消失2年多再度重回舞台。

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然而，南太鉉即將復出一事，在韓引起正反議論，針對此事，企劃演出的集團YOONSO GROUP老闆尹亨彬助正面回應表示：「南太鉉在過去的日子裡深刻反省了，他非常想站上舞台，想通過這次的機會，如果能稍微給予一點點幫助的話，因此小心翼翼地向他提案。」

尹亨彬表示，南太鉉本人也很擔心會不會讓觀眾感到不便，但還是想透過小型演出，見見想念的粉絲，因此促成了本次演出。

▲南太鉉酒駕已被警方立案。（圖／翻攝自南太鉉IG）

▲南太鉉早在1月已經先發行單曲，只是一直未正式在觀眾面前回歸。（圖／翻攝自南太鉉IG）

南太鉉2022年染毒，最終遭判有期徒刑1年、緩刑2年，怎料，隔年（2023年）爆出酒駕，他雖聲稱有要代駕，但因為同行友人的代駕先抵達，自己的車擋到動線，於是駕駛車輛移動大約5公尺後，停車繼續等待自己叫的代理駕駛，而這段5公尺的距離，他在開車門時和計程車發生碰撞意外，導致計程車後照鏡損壞，又染毒又酒駕，當時遭輿論痛罵根本沒悔改，現傳出回歸歌壇，也有不少人表示不看好。

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