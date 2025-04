前人氣偶像戒毒復出！　南太鉉染毒又酒駕5月回歸：擔心觀眾不便⋯

記者吳睿慈/綜合報導

南韓歌手南太鉉曾經是團體WINNER一員,他與網紅前女友徐敏在(서민재)過去爆出吸食冰毒,在檢警調查後雙雙坦承犯行,後來他住進戒毒所積極戒毒,消失在鏡頭前2年多,25日卻傳來新消息,他將在5月正式復出,企劃演出的集團YOONSO GROUP老闆尹亨彬助他一臂之力,表示看到過去的他已經深刻反省,於是向他提議參演活動,確定回歸歌壇。

▲南太鉉染毒又酒駕,反省2年多後即將復出。(圖/翻攝自南太鉉IG)



據韓媒報導,南太鉉預計在5月6日出席「K-POP Week in Hongdae」,他雖曾在1月發行單曲〈on the Edge of the Night〉(밤의 끝자락 위에서),但實際站上舞台與粉絲面對面,此次是染毒後的第一次,約消失2年多再度重回舞台。

然而,南太鉉即將復出一事,在韓引起正反議論,針對此事,企劃演出的集團YOONSO GROUP老闆尹亨彬助正面回應表示:「南太鉉在過去的日子裡深刻反省了,他非常想站上舞台,想通過這次的機會,如果能稍微給予一點點幫助的話,因此小心翼翼地向他提案。」

尹亨彬表示,南太鉉本人也很擔心會不會讓觀眾感到不便,但還是想透過小型演出,見見想念的粉絲,因此促成了本次演出。

▲南太鉉早在1月已經先發行單曲,只是一直未正式在觀眾面前回歸。(圖/翻攝自南太鉉IG)



南太鉉2022年染毒,最終遭判有期徒刑1年、緩刑2年,怎料,隔年(2023年)爆出酒駕,他雖聲稱有要代駕,但因為同行友人的代駕先抵達,自己的車擋到動線,於是駕駛車輛移動大約5公尺後,停車繼續等待自己叫的代理駕駛,而這段5公尺的距離,他在開車門時和計程車發生碰撞意外,導致計程車後照鏡損壞,又染毒又酒駕,當時遭輿論痛罵根本沒悔改,現傳出回歸歌壇,也有不少人表示不看好。

