記者劉宜庭／綜合報導

香港女星陳凱琳（Grace）現年33歲，曾獲香港小姐冠軍，2018年嫁給在《步步驚心》飾演「八爺」的演員鄭嘉穎。近年，她逐漸從藝人轉型成為KOL，吸金成績亮眼，被問到當初選擇當KOL的原因？她坦言，丈夫曾直白告訴她不太適合拍戲。

▲鄭嘉穎與陳凱琳有3個孩子，經常曬出甜蜜家庭日常。（圖／翻攝自鄭嘉穎Instagram）



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在YouTube節目《絲打圍爐》中，被問到為何會決定轉型KOL，陳凱琳坦言，主要原因是想有多一點的時間陪伴家人，她指出平均拍戲時間非常長，「試過最長的時間好像有52小時沒有回家」，若持續維持這樣的生活，恐怕會完全沒時間陪孩子。

此外，據陳凱琳說法，其實另一個原因，那就是擁有視帝頭銜的丈夫鄭嘉穎，也曾直白告訴她其實並不適合演戲。她形容老公是她見過最直率的人，無論是在人前、人後都是同一個樣貌，「所以他說這句話是因為他覺得別浪費時間，在一些我認為不是你的天賦和你的才華上。」

▲陳凱琳形容鄭嘉穎是她遇過最直率的人。（圖／翻攝自鄭嘉穎Instagram）

陳凱琳透露，鄭嘉穎會將部分話語包裝，像是建議「我覺得妳做自己的內容」、「做主持很適合妳」等等。如今，她成功轉型，成為廣告商寵兒，工作邀約不斷，已經成為香港最受歡迎的KOL之一，吸金能力驚人。