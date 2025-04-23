港AV女優賣原味內褲挨酸　「一條8000元」掀網論戰

記者王靖淳／綜合報導

香港AV女優素海霖（繪麗奈）最近首度嘗試販售「原味內褲」，並表示起標價是2000港幣（約台幣8380元），不過消息曝光之後，卻意外掀起兩派討論，甚至有網友吐槽她「窮到要賣」。為此，她親自現身留言反擊酸民了。

▲素海霖是香港AV女優。（圖／翻攝自Instagram／thisisshl）

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▲素海霖賣原味內褲。（圖／翻攝自Instagram／thisisshl）

面對被網友留言吐槽賣原味內褲一事，甚至有人提出質疑「會有人會買嗎？」、「研究下演技，不是更有意義嗎？」素海霖直球回擊這些負面評論，並在IG限動發文提到，對某些網友的行為感到困惑。她指出，部分網友雖未追蹤她的帳號，但總是在特定時間出現，甚至到她的貼文底下留言評論，讓她感到相當疑惑，「是什麼心態啊？」

▲素海霖不解黑粉的心態。（圖／翻攝自Instagram／thisisshl）

談到初次販售原味內褲，素海霖坦言對相關流程與細節還不熟悉，並誠懇表示：「真的不好意思，有鑑於人生第一次售賣此類型產品，不太熟悉。」針對商品，素海霖表示，第一套「原味服飾」會是她實際穿過的衣物，且可能會穿至少一次以上，且所有商品皆會使用密實袋包裝好，確保寄送時的清潔及隱私，盡可能讓消費者提供安心的體驗，「不便之處，敬請見諒。」

▲素海霖曝原味內褲販售細節。（圖／翻攝自Instagram／thisisshl）