記者蔡宜芳／綜合報導

網紅「如意Ruyii」3月影射Youtuber勾惡（陳昱瑋）性騷擾，該篇文章近日又被挖出討論，勾惡更發出8點聲明正面回擊。不過，如意似乎沒打算退縮，23日更PO文嗆：「是男人就敢做敢當！」

▲勾惡和如意隔空開戰。（圖／翻攝自勾惡臉書、如意IG）

如意在限時動態中寫道，她知道業界有很多人都聽聞過「某人」的故事，「或許你曾經親身經歷，或親眼看見、聽見過他的行為，卻因為各種壓力選擇沉默。」她強調自己並不是為了聲量，而是為了讓真相浮出水面，因此希望受害者能夠私訊她說出經歷，「你給我的每一條訊息，都可能保護下一位不再受害。讓真正的加害者不再繼續得意洋洋、倒打一耙，繼續偽裝成無辜的人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

如意更提到，黃子佼的事件就是一記警鐘，「我會保護妳的隱私，我不會讓任何人知道你是誰，但我會替你發聲。我們每一個人的碎片，能拼湊出完整的真相。」表示自己願意為大家挺身而出。

▲如意發文。（圖／翻攝自Instagram／queenta1221）

隨後，如意又發文表示：「真的是不要模糊焦點欸！是男人就敢做敢當！真的！」似乎是在針對勾惡的聲明做回應，她更說：「我沒必要去蹭你這種人，別把自己想得太偉大。」並質疑為何勾惡現在才在回應1個多月前的發文。

▲如意再控勾惡模糊焦點。（圖／翻攝自Instagram／queenta1221）

此前，勾惡在23日針對如意的爆料發出聲明，直問：「強吻如何2次？還能伸舌頭喇嘰？」至於被控害很多女生墮胎，勾惡強調：「我本人從沒讓任何女生懷孕過，更不可能讓女生墮胎過，所以文章敘述如果要影射我，麻煩請指名道姓自負法律責任。」要求如意拿出證據。

勾惡也在聲明中質疑如意的動機，「她剛做完肋骨瘦腰手術，然後發文關鍵字跟標籤下『眾量級』，是不是這樣操作比較有流量？這女生的社群近期發了一些限動要粉絲加她Line，然後想引導粉絲支持她買她的商品，請問是想操作流量獲利嗎？」

【勾惡聲明全文】

1.我是「勾起你心中的惡」不是「勾起我心中的善良」。

2.強吻如何2次？還能伸舌頭喇嘰？

3.她原文說此人讓很多女生墮胎，但我本人從沒讓任何女生懷孕過，更不可能讓女生墮胎過，所以文章敘述如果要影射我，麻煩請指名道姓自負法律責任

並提出證據證明，我讓哪位女生墮胎？

4.有人貼給我這篇文，我點這個女生的社群進去看，她剛做完肋骨瘦腰手術，

然後發文關鍵字跟標籤下「眾量級」，是不是這樣操作比較有流量？

5.這女生的社群近期發了一些限動要粉絲加她line ，然後想引導粉絲支持她買她的商品，請問是想操作流量獲利嗎？

6.循線＋這位女生限動po的line對話如這些圖。

7.如果想蹭眾量級的議題建議她可以幫Andy發聲，或付諸行動幫幫Andy

8.祝她早日大紅大紫，早日賺大錢。