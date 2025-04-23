ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

網美如意再槓勾惡！　「男人敢做敢當」控他模糊焦點：歡迎受害者私訊

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅「如意Ruyii」3月影射Youtuber勾惡（陳昱瑋）性騷擾，該篇文章近日又被挖出討論，勾惡更發出8點聲明正面回擊。不過，如意似乎沒打算退縮，23日更PO文嗆：「是男人就敢做敢當！」

外送用▲▼網美如意再槓勾惡。（圖／翻攝自勾惡臉書、如意IG）

▲勾惡和如意隔空開戰。（圖／翻攝自勾惡臉書、如意IG）

如意在限時動態中寫道，她知道業界有很多人都聽聞過「某人」的故事，「或許你曾經親身經歷，或親眼看見、聽見過他的行為，卻因為各種壓力選擇沉默。」她強調自己並不是為了聲量，而是為了讓真相浮出水面，因此希望受害者能夠私訊她說出經歷，「你給我的每一條訊息，都可能保護下一位不再受害。讓真正的加害者不再繼續得意洋洋、倒打一耙，繼續偽裝成無辜的人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

如意更提到，黃子佼的事件就是一記警鐘，「我會保護妳的隱私，我不會讓任何人知道你是誰，但我會替你發聲。我們每一個人的碎片，能拼湊出完整的真相。」表示自己願意為大家挺身而出。

▲▼網美如意再槓勾惡。（圖／翻攝自Instagram／queenta1221）

▲如意發文。（圖／翻攝自Instagram／queenta1221）

隨後，如意又發文表示：「真的是不要模糊焦點欸！是男人就敢做敢當！真的！」似乎是在針對勾惡的聲明做回應，她更說：「我沒必要去蹭你這種人，別把自己想得太偉大。」並質疑為何勾惡現在才在回應1個多月前的發文。

▲▼網美如意再槓勾惡。（圖／翻攝自Instagram／queenta1221）

▲如意再控勾惡模糊焦點。（圖／翻攝自Instagram／queenta1221）

此前，勾惡在23日針對如意的爆料發出聲明，直問：「強吻如何2次？還能伸舌頭喇嘰？」至於被控害很多女生墮胎，勾惡強調：「我本人從沒讓任何女生懷孕過，更不可能讓女生墮胎過，所以文章敘述如果要影射我，麻煩請指名道姓自負法律責任。」要求如意拿出證據。

勾惡也在聲明中質疑如意的動機，「她剛做完肋骨瘦腰手術，然後發文關鍵字跟標籤下『眾量級』，是不是這樣操作比較有流量？這女生的社群近期發了一些限動要粉絲加她Line，然後想引導粉絲支持她買她的商品，請問是想操作流量獲利嗎？」

【勾惡聲明全文】

1.我是「勾起你心中的惡」不是「勾起我心中的善良」。
2.強吻如何2次？還能伸舌頭喇嘰？
3.她原文說此人讓很多女生墮胎，但我本人從沒讓任何女生懷孕過，更不可能讓女生墮胎過，所以文章敘述如果要影射我，麻煩請指名道姓自負法律責任
並提出證據證明，我讓哪位女生墮胎？
4.有人貼給我這篇文，我點這個女生的社群進去看，她剛做完肋骨瘦腰手術，
然後發文關鍵字跟標籤下「眾量級」，是不是這樣操作比較有流量？
5.這女生的社群近期發了一些限動要粉絲加她line ，然後想引導粉絲支持她買她的商品，請問是想操作流量獲利嗎？
6.循線＋這位女生限動po的line對話如這些圖。
7.如果想蹭眾量級的議題建議她可以幫Andy發聲，或付諸行動幫幫Andy
8.祝她早日大紅大紫，早日賺大錢。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

康橋學校成年禮嚴重車禍！7學生遭撞...1人重傷

推薦閱讀

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！過夜隔天被抓包…還劈腿《新聞主播》韓星

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！過夜隔天被抓包…還劈腿《新聞主播》韓星

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

快訊／賴慧如「婚禮連環3爭議」直球回應！　二婚落淚了：真的無法忍住

快訊／賴慧如「婚禮連環3爭議」直球回應！　二婚落淚了：真的無法忍住

童星出身難敵陰霾！《挪亞方舟》蘇菲奈威德離世　得年24歲

童星出身難敵陰霾！《挪亞方舟》蘇菲奈威德離世　得年24歲

周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

參加賴慧如婚禮…被苗真飆罵偷包賊　黃少谷曝「事後傳訊」回應了

參加賴慧如婚禮…被苗真飆罵偷包賊　黃少谷曝「事後傳訊」回應了

「騎乘位天才」美谷朱音引退作拍完了！　興奮預告：絕不能錯過

「騎乘位天才」美谷朱音引退作拍完了！　興奮預告：絕不能錯過

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！過夜隔天被抓包…還劈腿《新聞主播》韓星

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

快訊／賴慧如「婚禮連環3爭議」直球回應！　二婚落淚了：真的無法忍住

童星出身難敵陰霾！《挪亞方舟》蘇菲奈威德離世　得年24歲

周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

勾起你心中的惡, 勾惡, 如意

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 網美再槓勾惡！　「男人敢做敢當」控他模糊焦點：歡迎受害者私訊
  2. 那對夫妻「曬交往初舊照」頂超厚斜劉海！　憶20年前拍影片起點
  3. 翁馨儀不爽「買外帶莫名被兇」　怒控店員口氣差：再也不來！
  4. 黃正杰過世3天「友手機跳1通知」　曬合照哭了：你在我們身邊對吧
  5. 郭富城曝「愛妻被搶14萬名包」後續　高調放閃：我就是她保鑣
  6. 張宇遭兒子頂嘴嗆「管好你自己」嚇傻！　奉勸：生之前審視自己
  7. 康橋車禍被批「幹嘛讓學生騎車環島」　賈永婕挺學校：錯的是惡質駕駛
  8. 「護國神山」台積電怎麼來的？　「海上孤島變科技島」揭台灣半導體傳奇
  9. 啦啦隊女神影城驚遇鬼影突襲！　「台灣IU」孟潔嚇喊：形象都沒了
  10. Ryu小三女畫家「被看衰早點分手」　駁強勢曝男友2理由愛上她

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366