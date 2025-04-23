黃正杰過世3天「友手機跳1通知」　曬合照哭了：你在我們身邊對吧

記者王靖淳／綜合報導

31歲男星黃正杰過去因參加《康熙來了》爆紅，未料20日被家屬證實離世，噩耗讓眾多好友難以接受，其中，網紅陳妮絲今（23）日透過IG限動發文透露，她在前往告別式途中，手機突然跳出黃正杰的社群貼文通知，讓她覺得對方彷彿仍以某種形式陪伴著大家。

▲陳妮絲參加黃正杰的告別式。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

陳妮絲透露，她在點開手機通知一看，才發現是黃正杰三天前在TikTok上的發文，不過卻剛好在她搭車前往告別式現場時彈出，讓她忍不住感嘆：「你在我們身邊，對吧？」陳妮絲沉痛表示，黃正杰一直是個非常善良的人，連面對人生最艱難的時刻，都選擇保護別人而非傷害別人，「明明可以選擇傷害別人，你卻選擇傷害自己，什麼都自己扛著。」

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▲陳妮絲不願相信黃正杰已離世。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

陳妮絲在文中多次提到「不痛了，是一種解脫」，試圖以平靜與釋懷，送好友黃正杰最後一程，同時也附上多張兩人過往的合照，心痛喊話對方：「正杰，一路好走。」貼文及照片曝光後不久，立即掀起網友討論。

▲陳妮絲曬合照悼念黃正杰。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

事實上，黃正杰的家人20日突然在他的社群網站發布訃聞公告，證實他已於20日子時辭世，家屬沉痛表示，為陪他走完人生最後一程，將於5月3日（星期六）上午9時20分，在新北市淡水區崁頂里6鄰36號舉行公祭儀式，誠摯邀請親友出席，「願我們滿懷的思念化作溫柔的風，陪伴他安然遠行。」消息曝光後，讓大批朋友和粉絲相當錯愕。