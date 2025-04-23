李安最具自傳色彩的系列作　國家影視聽中心特別放映「父親三部曲」

記者蕭采薇／台北報導

國際名導李安今年2月獲美國導演工會（DGA Awards）頒發終身成就獎，出身台南的他在國際舞台登高一呼：「我生長在台灣，如今站上這個舞台，就像是實現了美國夢！」感動無數人。為慶賀李安導演獲獎喜訊，國家影視聽中心將在五月放映李安早期的代表作《推手》、《囍宴》和《飲食男女》，大銀幕限定回顧創作初心。

▲《囍宴》讓李安全家總動員，自己出鏡客串，妻子、兒子也軋上一角。（圖／國家影視聽中心提供）

《推手》是李安第一部電影長片，他認為中國武術和人生哲學有關，與西方用衝突解決問題很不一樣。因此發展出練太極拳的老頭子，被接到美國和兒子與媳婦同住的劇本，在短短24天完成拍攝。《推手》在第28屆金馬獎入圍九項大獎，最終拿下最佳男主角、最佳女配角及評審團特別獎，當年上映票房因此開出紅盤。

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▲郎雄（左）以《推手》拿下第28屆金馬獎最佳男主角。（圖／國家影視聽中心提供）

《囍宴》則是為應付父母的催婚的同志意圖假結婚拿綠卡，卻要面對更多的謊言與真實。《囍宴》讓李安全家總動員，自己出鏡客串，妻子、兒子也在鬧洞房的一場戲軋上一角。李安更坦承，《囍宴》揉雜了許多個人經驗，父母遠赴美國參與結婚公證、婚禮上的鬧酒戲碼，「幾乎是我的自述。」該片於柏林影展首映，不但讓李安的才華躍上世界舞台，更為台灣拿下第一座柏林金熊獎以及首次奧斯卡金像獎最佳外語片提名。

▲《囍宴》涉及同志題材，反應亞州父母催婚的親子議題。（圖／國家影視聽中心提供）

「父親三部曲」發展到《飲食男女》，則從父子關係的刻畫移轉到父女關係。郎雄飾演圓山大飯店的大廚老朱，每週末等楊貴媚、吳倩蓮和王渝文飾演的三姊妹回家吃飯。飯桌上的你一言我一語，有親人之間無法溝通的尷尬和失望，李安將飯桌作為「天下無不散的筵席」的隱喻，充滿文化底蘊、又兼具通俗性的劇情，讓《飲食男女》接續《囍宴》，在西方電影世界中持續發酵熱議，前後獲得美國金球獎、奧斯卡金像獎「最佳外語片」提名。

▲《飲食男女》刻畫父女關係。（圖／國家影視聽中心提供）

李安曾這樣自剖：「『父親三部曲』都講老爸，有些對白就是他說過的話，許多都是我家的事。」電影濃厚的自傳色彩在影壇有一說，即是看了「父親三部曲」也就讀懂了李安這個人，以及他的創作核心。李安將父親不善表達情感、充滿威嚴的典型亞洲父親形象轉化成為創作養分，讓《推手》的太極拳總教頭朱老、《囍宴》的高爸爸、《飲食男女》的飯店大廚老朱描繪地生動又深入人心，郎雄的演出更為這三種不同性格、不同職業的父親增添情感共鳴。

▲郎雄（右）主演李安的「父親三部曲」，圖為《推手》劇照。（圖／國家影視聽中心提供）



郎雄也是《臥虎藏龍》中保管青冥劍的貝勒爺，與《雙瞳》裡鑽研道教學術的盛教授，金馬影帝等級的細膩演技，讓他無論出演主角或配角都難以忽視。合作了四部片，李安如此描述他心中的郎雄：不論哪個族群，亞洲人、西方人看到郎叔的臉，都覺得他像中國父親。

▲《飲食男女》中，郎雄（右）飾演圓山大飯店的大廚老朱。（圖／國家影視聽中心提供）

三部電影裡關於中西文化碰撞、家族世代對話的共同主題歷久彌新，國家影視聽中心除了選在五月接連放映《推手》、《囍宴》和《飲食男女》，李安導演就讀紐約大學期間完成的短片、同時是第6屆金穗獎最佳劇情片《蔭涼湖畔》也典藏在影視聽中心三樓時間圖書館，歡迎影迷加入會員入館觀賞。