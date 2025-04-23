ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李安最具自傳色彩的系列作　國家影視聽中心特別放映「父親三部曲」

記者蕭采薇／台北報導

國際名導李安今年2月獲美國導演工會（DGA Awards）頒發終身成就獎，出身台南的他在國際舞台登高一呼：「我生長在台灣，如今站上這個舞台，就像是實現了美國夢！」感動無數人。為慶賀李安導演獲獎喜訊，國家影視聽中心將在五月放映李安早期的代表作《推手》、《囍宴》和《飲食男女》，大銀幕限定回顧創作初心。

▲李安早期的代表作《推手》、《囍宴》和《飲食男女》。（圖／國家影視聽中心提供）

▲《囍宴》讓李安全家總動員，自己出鏡客串，妻子、兒子也軋上一角。（圖／國家影視聽中心提供）

《推手》是李安第一部電影長片，他認為中國武術和人生哲學有關，與西方用衝突解決問題很不一樣。因此發展出練太極拳的老頭子，被接到美國和兒子與媳婦同住的劇本，在短短24天完成拍攝。《推手》在第28屆金馬獎入圍九項大獎，最終拿下最佳男主角、最佳女配角及評審團特別獎，當年上映票房因此開出紅盤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李安早期的代表作《推手》、《囍宴》和《飲食男女》。（圖／國家影視聽中心提供）

▲郎雄（左）以《推手》拿下第28屆金馬獎最佳男主角。（圖／國家影視聽中心提供）

《囍宴》則是為應付父母的催婚的同志意圖假結婚拿綠卡，卻要面對更多的謊言與真實。《囍宴》讓李安全家總動員，自己出鏡客串，妻子、兒子也在鬧洞房的一場戲軋上一角。李安更坦承，《囍宴》揉雜了許多個人經驗，父母遠赴美國參與結婚公證、婚禮上的鬧酒戲碼，「幾乎是我的自述。」該片於柏林影展首映，不但讓李安的才華躍上世界舞台，更為台灣拿下第一座柏林金熊獎以及首次奧斯卡金像獎最佳外語片提名。

▲李安早期的代表作《推手》、《囍宴》和《飲食男女》。（圖／國家影視聽中心提供）

▲《囍宴》涉及同志題材，反應亞州父母催婚的親子議題。（圖／國家影視聽中心提供）

「父親三部曲」發展到《飲食男女》，則從父子關係的刻畫移轉到父女關係。郎雄飾演圓山大飯店的大廚老朱，每週末等楊貴媚、吳倩蓮和王渝文飾演的三姊妹回家吃飯。飯桌上的你一言我一語，有親人之間無法溝通的尷尬和失望，李安將飯桌作為「天下無不散的筵席」的隱喻，充滿文化底蘊、又兼具通俗性的劇情，讓《飲食男女》接續《囍宴》，在西方電影世界中持續發酵熱議，前後獲得美國金球獎、奧斯卡金像獎「最佳外語片」提名。

▲李安早期的代表作《推手》、《囍宴》和《飲食男女》。（圖／國家影視聽中心提供）

▲《飲食男女》刻畫父女關係。（圖／國家影視聽中心提供）

李安曾這樣自剖：「『父親三部曲』都講老爸，有些對白就是他說過的話，許多都是我家的事。」電影濃厚的自傳色彩在影壇有一說，即是看了「父親三部曲」也就讀懂了李安這個人，以及他的創作核心。李安將父親不善表達情感、充滿威嚴的典型亞洲父親形象轉化成為創作養分，讓《推手》的太極拳總教頭朱老、《囍宴》的高爸爸、《飲食男女》的飯店大廚老朱描繪地生動又深入人心，郎雄的演出更為這三種不同性格、不同職業的父親增添情感共鳴。

▲李安早期的代表作《推手》、《囍宴》和《飲食男女》。（圖／國家影視聽中心提供）

▲郎雄（右）主演李安的「父親三部曲」，圖為《推手》劇照。（圖／國家影視聽中心提供）

郎雄也是《臥虎藏龍》中保管青冥劍的貝勒爺，與《雙瞳》裡鑽研道教學術的盛教授，金馬影帝等級的細膩演技，讓他無論出演主角或配角都難以忽視。合作了四部片，李安如此描述他心中的郎雄：不論哪個族群，亞洲人、西方人看到郎叔的臉，都覺得他像中國父親。

▲李安早期的代表作《推手》、《囍宴》和《飲食男女》。（圖／國家影視聽中心提供）

▲《飲食男女》中，郎雄（右）飾演圓山大飯店的大廚老朱。（圖／國家影視聽中心提供）

三部電影裡關於中西文化碰撞、家族世代對話的共同主題歷久彌新，國家影視聽中心除了選在五月接連放映《推手》、《囍宴》和《飲食男女》，李安導演就讀紐約大學期間完成的短片、同時是第6屆金穗獎最佳劇情片《蔭涼湖畔》也典藏在影視聽中心三樓時間圖書館，歡迎影迷加入會員入館觀賞。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

推薦閱讀

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！過夜隔天被抓包…還劈腿《新聞主播》韓星

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！過夜隔天被抓包…還劈腿《新聞主播》韓星

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

童星出身難敵陰霾！《挪亞方舟》蘇菲奈威德離世　得年24歲

童星出身難敵陰霾！《挪亞方舟》蘇菲奈威德離世　得年24歲

周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

快訊／賴慧如「婚禮連環3爭議」直球回應！　二婚落淚了：真的無法忍住

快訊／賴慧如「婚禮連環3爭議」直球回應！　二婚落淚了：真的無法忍住

參加賴慧如婚禮…被苗真飆罵偷包賊　黃少谷曝「事後傳訊」回應了

參加賴慧如婚禮…被苗真飆罵偷包賊　黃少谷曝「事後傳訊」回應了

「騎乘位天才」美谷朱音引退作拍完了！　興奮預告：絕不能錯過

「騎乘位天才」美谷朱音引退作拍完了！　興奮預告：絕不能錯過

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！過夜隔天被抓包…還劈腿《新聞主播》韓星

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

童星出身難敵陰霾！《挪亞方舟》蘇菲奈威德離世　得年24歲

周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

快訊／賴慧如「婚禮連環3爭議」直球回應！　二婚落淚了：真的無法忍住

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李安, 推手, 囍宴, 飲食男女, 父親三部曲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「護國神山」台積電怎麼來的？　「海上孤島變科技島」揭台灣半導體傳奇
  2. 啦啦隊女神影城驚遇鬼影突襲！　「台灣IU」孟潔嚇喊：形象都沒了
  3. Ryu小三女畫家「被看衰早點分手」　駁強勢曝男友2理由愛上她
  4. 阿嬤過世之後變成恐怖活屍？　《禁夜屍》 神秘非裔宗教大揭密
  5. 甄子丹「擁吻小18歲妻」放閃慶生！　深情告白：妳是閃亮的星
  6. 棒棒堂小煜挑戰舞台劇狂操3個月　合作蔡昌憲「沒追IG」現況曝光
  7. 小許瑋甯懷孕8月「甜曝老公貼心舉動」　感動：幸福是小驚喜組成
  8. 李安最具自傳色彩的系列作　國家影視聽中心特別放映「父親三部曲」
  9. 展榮展瑞才宣告喜訊！　私下激烈爭吵「鬧翻內幕」曝光
  10. HowHow復刻BL劇甜寵劇情！對象竟是藍亦明　被「椅子咚」心動了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366