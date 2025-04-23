展榮展瑞才宣告喜訊！　私下激烈爭吵「鬧翻內幕」曝光

▲展榮展瑞7月將舉辦大型個唱。（圖／星展娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

從百萬訂閱YouTube頻道「這群人」出身的雙胞胎兄弟展榮、展瑞，今（23日）宣布將在7月18日舉辦首場大型演唱會《限時動態 派對演唱會》，打造成集結音樂、舞蹈、DJ秀與幽默喜劇的娛樂大秀，就連演唱會主視覺也藏滿巧思，兩人特別把代表自己的吉祥物兔兔放進設計，一隻粉紫色、一隻鵝黃色，超萌配色令人瞬間融化，為了呼應吉祥物風格，他們還特別高訂同色系西裝拍攝主視覺，可愛時尚、Sweet滿滿，讓粉絲還沒進場就先被視覺甜殺一波了。

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▲展榮展瑞為了演出內容爭吵。（圖／星展娛樂提供）



為了能在演出時Nonstop唱跳兩小時、讓聲音狀態穩定滿分，展榮展瑞兄弟倆近來也積極備戰體能與嗓音調整。在教練建議下，兩人開始密集練習瑜伽，展榮笑說：「老師覺得我們唱歌聲帶要更放鬆，建議我們可以多運動。」展瑞接著補充：「因為要讓聲帶鬆弛，就得讓身體先放鬆，所以老師直接點菜『瑜伽』！我們現在連柔軟度都在拚！」他們更自爆正練習做雙人瑜伽，表示兄弟合體一起拉筋，不但事半功倍，還笑稱：「效果真的超好，感情也更好了啦！」

展榮展瑞也同步為節目內容絞盡腦汁，甚至為了各執己見，而吵翻天，造成兩兄弟不歡「冷戰」，但畢竟是默契極佳的雙胞胎，哥哥展榮說：「雖然意見不同，但很知道對方也是為節目好。」弟弟展瑞也表示：「冷戰？我們沒有冷戰，是『冷靜』啦，彼此個性都很了解，休息去喝水就好了！」

據悉吵架的點是因為節目精彩到放不下，而必須有取捨，目前可確定的是，不僅將重現經典熱門歌曲，更會搶先釋出新專輯曲目，展榮表示：「有些橋段真的只有現場才看得到！」展瑞則說：「這場就像一則會唱歌、會跳舞的限時動態，24小時後會消失，但記憶會永遠留在心裡。」

