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2個月前上節目求助婚變！韓36歲選手姜智勇離世　起底是權恩妃表哥

記者張筱涵／綜合報導

前韓國職業足球選手姜智勇於4月22日不幸去世，享年36歲。消息經足球界與媒體證實後，引發外界震驚與哀悼。目前死因尚未公布，家屬已於忠清南道天安市順天鄉大學附屬醫院設立靈堂，將於25日舉行出殯儀式，長眠地為天安追悼公園。

▲▼姜智勇,。（圖／翻攝自韓網）

▲姜智勇今年2月才因婚變上節目。（圖／翻攝自韓網）

姜智勇出身於漢陽大學，2009年參加K聯賽選秀被浦項製鐵選中，展開職業生涯。其後曾效力於釜山I’Park、富川FC 1995、江原FC、仁川聯隊等多支球隊，2022賽季結束後正式退役，特別是在富川時期，他擔任隊長並出賽超過30場，是球隊當時不可或缺的核心人物，還曾獲頒球隊內部的「公平競技獎」。

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退役後，姜智勇於今年2月透過節目《離婚熟慮營》久違公開現身，節目中透露與妻子因經濟問題與過往情緒問題陷入婚姻危機，他坦言，自己當球員時曾將數億韓元的年薪全數交給父母，後來卻一分未回，使他如今只能到工廠打工維生，節目中兩人展現出想要修補關係的努力，但如今傳來他的死訊，令人倍感惋惜。JTBC方面則表示，已就該節目內容進行內部討論，決定後續是否播出。

姜智勇的家庭背景也受到關注，他是女歌手權恩妃的表哥，在2018年《PRODUCE 48》播出時曾公開為權恩妃應援；權恩妃也曾在廣播節目中透露自己的表哥曾是職業足球選手，讓粉絲對兩人的親戚關係有所印象。

姜智勇生前育有一女，與妻子未舉行婚禮僅登記結婚，節目中也曾透露他過去多次因心理壓力做出極端行為，對妻子造成創傷，儘管當時專家介入協助雙方和解，但最終仍傳出噩耗。消息一出，不僅體壇震驚，娛樂圈與粉絲也紛紛表達哀悼之意。

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