解婕翎「薄紗透視裝」綁雙馬尾飄仙氣！　無奈遭嘲：穿睡衣出門？

記者顧齊祐／綜合報導

女星解婕翎經常在社群平台分享生活點滴，毫不吝嗇地與粉絲交流。今（22）日她就在Instagram上發布了一組穿紗裙的照片，站在街頭擺拍，渾身飄出仙氣，並透露這裝扮常被男生笑說「是不是穿睡衣出門」。

▲解婕翎曬出一組穿著紗裙的美照。（圖／翻攝自Instagram／dollshin）



解婕翎曬出的美照中，綁著一頭棕色雙馬尾，身穿黑色吊帶洋裝，外搭紫色薄紗上衣，透視出肩頸與手臂的線條，完美秀出好身材。她表示這是新買的紗紗裙上衣，並分享道「我自己超喜歡這種軟軟、仙仙的質感。一穿上就覺得，哇好浪漫的感覺」。

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▲解婕翎身穿薄紗上衣，透視出身材線條。（圖／翻攝自Instagram／dollshin）



不過解婕翎也提到，男生們似乎不太能理解她的穿搭風格。每次穿這類型的衣服出門，總會被笑說「你是不是穿睡衣出門」、「這很像桌上蓋菜的欸」。她無奈地表示「是不是沒辦法好好聊天」。

▲解婕翎穿搭常被笑「穿睡衣出門」。（圖／翻攝自Instagram／dollshin）



最後，解婕翎鼓勵自己「穿衣服最重要的是自己開心」，強調這是她的快樂儀式。網友們見狀後也紛紛留言稱讚「很可愛很適合女神」、「笑容實在是太美了」、「太仙女了吧」、「雖然我不是很懂，但我還是覺得蠻好看的」。

▲解婕翎強調「穿衣服最重要的是自己開心」。（圖／翻攝自Instagram／dollshin）